https://ria.ru/20250610/smi-2021977473.html

СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое

СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое - РИА Новости, 10.06.2025

СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое

Предполагаемый нападавший в школе в австрийском Граце открыл огонь в двух классах, он ликвидирован, не исключается, что нападавших могло быть двое, сообщила... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:29:00+03:00

2025-06-10T12:29:00+03:00

2025-06-10T12:50:00+03:00

в мире

грац

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Предполагаемый нападавший в школе в австрийском Граце открыл огонь в двух классах, он ликвидирован, не исключается, что нападавших могло быть двое, сообщила газета Kurier. Во вторник газета Kronen Zeitung сообщила, что в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. По информации издания, восемь человек погибли. Проходит масштабная полицейская операция. "Нападавший открыл стрельбу в двух классах... Подозреваемый убит, но, возможно, есть второй нападавший", - сообщила газета.

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html

грац

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников 2025-06-10T12:29 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грац