https://ria.ru/20250610/smi-2021977473.html
СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое
СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое - РИА Новости, 10.06.2025
СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое
Предполагаемый нападавший в школе в австрийском Граце открыл огонь в двух классах, он ликвидирован, не исключается, что нападавших могло быть двое, сообщила... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:29:00+03:00
2025-06-10T12:29:00+03:00
2025-06-10T12:50:00+03:00
в мире
грац
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Предполагаемый нападавший в школе в австрийском Граце открыл огонь в двух классах, он ликвидирован, не исключается, что нападавших могло быть двое, сообщила газета Kurier. Во вторник газета Kronen Zeitung сообщила, что в школе австрийского города Грац произошло вооруженное нападение. По информации издания, восемь человек погибли. Проходит масштабная полицейская операция. "Нападавший открыл стрельбу в двух классах... Подозреваемый убит, но, возможно, есть второй нападавший", - сообщила газета.
https://ria.ru/20250610/peterburg-2021951348.html
грац
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
2025-06-10T12:29
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грац
СМИ сообщили, что нападавших в австрийской школе могло быть двое
Kurier: нападавших, открывших стрельбу в школе в Граце, могло быть двое