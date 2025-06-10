https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html

Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России

Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России - РИА Новости, 10.06.2025

Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России

Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:32:00+03:00

2025-06-10T21:32:00+03:00

2025-06-10T21:41:00+03:00

словакия

евросоюз

россия

еврокомиссия

роберт фицо

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 10 июн - РИА Новости. Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо."Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250610/es-2022121408.html

словакия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, евросоюз, россия, еврокомиссия, роберт фицо, санкции в отношении россии