https://ria.ru/20250610/sledstvie-2022000939.html

Следствие попросило арестовать мэра Красноярска

Следствие попросило арестовать мэра Красноярска - РИА Новости, 10.06.2025

Следствие попросило арестовать мэра Красноярска

Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:04:00+03:00

2025-06-10T13:04:00+03:00

2025-06-10T13:42:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

москва

владислав логинов (мэр красноярска)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021993645_0:197:3050:1912_1920x0_80_0_0_2a5a33fd794bc1ba9bf9100b0c2f138f.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Рассматривается ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - завил судья в начале заседания. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html

https://ria.ru/20250606/starkov-2021346059.html

https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

красноярск

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, москва, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)