https://ria.ru/20250610/sledstvie-2022000939.html
Следствие попросило арестовать мэра Красноярска
Следствие попросило арестовать мэра Красноярска - РИА Новости, 10.06.2025
Следствие попросило арестовать мэра Красноярска
Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:04:00+03:00
2025-06-10T13:04:00+03:00
2025-06-10T13:42:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
москва
владислав логинов (мэр красноярска)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Рассматривается ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - завил судья в начале заседания. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
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происшествия, красноярск, россия, москва, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Москва, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило арестовать мэра Красноярска
Следствие попросило арестовать мэра Красноярска Логинова по делу о взятке
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассматривается ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - завил судья в начале заседания.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова
по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Как отмечала Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.