https://ria.ru/20250610/shkola-2021982033.html

Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11

Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11 - РИА Новости, 10.06.2025

Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11

Число жертв стрельбы в школе австрийского Граца возросло, по предварительным данным, до 11, сообщил портал австрийского телеканала AUF1. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:52:00+03:00

2025-06-10T12:52:00+03:00

2025-06-10T14:27:00+03:00

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв стрельбы в школе австрийского Граца возросло, по предварительным данным, до 11, сообщил портал австрийского телеканала AUF1."Как эксклюзивно рассказала AUF1 16-летняя школьница, число погибших возросло до одиннадцати, об этом сообщил ей работник скорой помощи. Тяжелораненых доставляют в соседние больницы на спасательном вертолете. По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств", - сообщил портал.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. Полиция Штирии подтвердила проведение масштабной операции в районе ЧП.

https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html

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Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников 2025-06-10T12:52 true PT0M49S

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в мире, грац, штирия