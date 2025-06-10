https://ria.ru/20250610/shkola-2021982033.html
Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11
Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11 - РИА Новости, 10.06.2025
Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11
Число жертв стрельбы в школе австрийского Граца возросло, по предварительным данным, до 11, сообщил портал австрийского телеканала AUF1. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:52:00+03:00
2025-06-10T12:52:00+03:00
2025-06-10T14:27:00+03:00
в мире
грац
штирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021980728_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3a9e877f95520c63972562e279a9d0b.jpg
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Число жертв стрельбы в школе австрийского Граца возросло, по предварительным данным, до 11, сообщил портал австрийского телеканала AUF1."Как эксклюзивно рассказала AUF1 16-летняя школьница, число погибших возросло до одиннадцати, об этом сообщил ей работник скорой помощи. Тяжелораненых доставляют в соседние больницы на спасательном вертолете. По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств", - сообщил портал.Во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. Полиция Штирии подтвердила проведение масштабной операции в районе ЧП.
https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html
грац
штирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021980728_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_79657481fa4a7e1bc5b37ead4ec5d777.jpg
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
Полиция и скорые около школы в австрийском Граце, где ученик напал на одноклассников
2025-06-10T12:52
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грац, штирия
Число жертв нападения в австрийской школе увеличилось до 11
Число жертв стрельбы в школе австрийского Граца увеличилось до 11