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В Австрии при стрельбе в школе погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025
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11:43 10.06.2025 (обновлено: 11:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/shkola-2021967492.html
В Австрии при стрельбе в школе погиб человек
В Австрии при стрельбе в школе погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025
В Австрии при стрельбе в школе погиб человек
Один человек погиб в результате стрельбы в школе австрийского Граца, нападавший ранен, сообщила газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:43:00+03:00
2025-06-10T11:58:00+03:00
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в школе австрийского Граца, нападавший ранен, сообщила газета Kronen Zeitung."В Граце в данный момент проводится масштабная операция… в одной из школ произошёл вооружённый инцидент", - пишет австрийское издание, ссылаясь на свою информацию. По предварительным данным, подтверждена как минимум одна жертва, уточняет газета.Отмечается, что на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra. Согласно информации издания, нападавший, предположительно, получил огнестрельное ранение.Полиция в своих соцсетях подтвердила проведение крупной операции. " Причиной вызова стали выстрелы, услышанные в здании", - сообщили правоохранители австрийской федеральной земли Штирия в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
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в мире, австрия, грац, штирия
В мире, Австрия, Грац, Штирия
В Австрии при стрельбе в школе погиб человек

Kronen Zeitung: в австрийском Граце при стрельбе в школе погиб человек

© Getty Images / NurPhotoАвтомобили полиции Австрии
Автомобили полиции Австрии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Getty Images / NurPhoto
Автомобили полиции Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в школе австрийского Граца, нападавший ранен, сообщила газета Kronen Zeitung.
Граце в данный момент проводится масштабная операция… в одной из школ произошёл вооружённый инцидент", - пишет австрийское издание, ссылаясь на свою информацию. По предварительным данным, подтверждена как минимум одна жертва, уточняет газета.
Отмечается, что на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra. Согласно информации издания, нападавший, предположительно, получил огнестрельное ранение.
Полиция в своих соцсетях подтвердила проведение крупной операции. " Причиной вызова стали выстрелы, услышанные в здании", - сообщили правоохранители австрийской федеральной земли Штирия в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
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