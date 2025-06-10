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Серебро подорожало до рекорда с февраля 2012 года

Серебро подорожало до рекорда с февраля 2012 года - РИА Новости, 10.06.2025

Серебро подорожало до рекорда с февраля 2012 года

Серебро в понедельник подорожало более чем на два процента, впервые с февраля 2012 года его стоимость превысила 37 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T04:51:00+03:00

2025-06-10T04:51:00+03:00

2025-06-10T04:51:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Серебро в понедельник подорожало более чем на два процента, впервые с февраля 2012 года его стоимость превысила 37 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. К 21.42 мск металл стоил 37,008 доллара за унцию. Стоимость августовского фьючерса на золото на бирже в Нью-Йорке подскочила на 8,2 доллара, до 3 554,8 доллара за тройскую унцию.

https://ria.ru/20240913/zoloto-1972430810.html

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2025

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