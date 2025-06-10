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Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке пройдет 15 июня - РИА Новости, 10.06.2025
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00:55 10.06.2025 (обновлено: 01:20 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/sdelka-2021908821.html
Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке пройдет 15 июня
Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке пройдет 15 июня - РИА Новости, 10.06.2025
Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке пройдет 15 июня
Шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана 15 июня, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:55:00+03:00
2025-06-10T01:20:00+03:00
в мире
иран
сша
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ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана 15 июня, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."С учетом состоявшихся консультаций следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в Маскате в воскресенье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Багаи также сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 11-12 июня совершит визит в Норвегию, где примет участие в форуме в Осло.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250607/mid-2021575951.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи
Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке пройдет 15 июня

Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке пройдет 15 июня в Омане

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана 15 июня, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"С учетом состоявшихся консультаций следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в Маскате в воскресенье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
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Багаи также сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 11-12 июня совершит визит в Норвегию, где примет участие в форуме в Осло.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
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В миреИранСШАОманАббас Аракчи
 
 
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