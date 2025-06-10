https://ria.ru/20250610/sboi-2021991490.html
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 10.06.2025
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:12:00+03:00
2025-06-10T13:12:00+03:00
2025-06-10T13:12:00+03:00
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илон маск
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 9.40 мск, ближе к 12 мск количество жалоб начало расти. Наибольшее количество сообщений поступает из Нидерландов – более 4 тысяч, из Великобритании и Японии - более тысячи. Также неполадки фиксируются в США, Франции, Австралии, Канаде, Бразилии, Мексике, Индии и ряде других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика – компании OpenAI, в работе мобильного приложения и проблемы при входе в учетную запись. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250604/steam-2020767066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нидерланды, великобритания, япония, илон маск
Технологии, Нидерланды, Великобритания, Япония, Илон Маск
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота ChatGPT сообщили о масштабных сбоях