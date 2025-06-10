Рейтинг@Mail.ru
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/sboi-2021991490.html
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 10.06.2025
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:12:00+03:00
2025-06-10T13:12:00+03:00
технологии
нидерланды
великобритания
япония
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 9.40 мск, ближе к 12 мск количество жалоб начало расти. Наибольшее количество сообщений поступает из Нидерландов – более 4 тысяч, из Великобритании и Японии - более тысячи. Также неполадки фиксируются в США, Франции, Австралии, Канаде, Бразилии, Мексике, Индии и ряде других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика – компании OpenAI, в работе мобильного приложения и проблемы при входе в учетную запись. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250604/steam-2020767066.html
https://ria.ru/20250604/ii-2020927900.html
нидерланды
великобритания
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нидерланды, великобритания, япония, илон маск
Технологии, Нидерланды, Великобритания, Япония, Илон Маск
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой

Пользователи чат-бота ChatGPT сообщили о масштабных сбоях

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о масштабных сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 9.40 мск, ближе к 12 мск количество жалоб начало расти. Наибольшее количество сообщений поступает из Нидерландов – более 4 тысяч, из Великобритании и Японии - более тысячи. Также неполадки фиксируются в США, Франции, Австралии, Канаде, Бразилии, Мексике, Индии и ряде других стран.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam
4 июня, 02:03
Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика – компании OpenAI, в работе мобильного приложения и проблемы при входе в учетную запись.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT
4 июня, 17:48
 
ТехнологииНидерландыВеликобританияЯпонияИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала