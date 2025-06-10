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Бастрыкин поручил завести дело после данных о незаконном удерживании детей - РИА Новости, 10.06.2025
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12:08 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/saratov-2021973162.html
Бастрыкин поручил завести дело после данных о незаконном удерживании детей
Бастрыкин поручил завести дело после данных о незаконном удерживании детей - РИА Новости, 10.06.2025
Бастрыкин поручил завести дело после данных о незаконном удерживании детей
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после информации в соцсетях о том, что иностранец удерживает своих детей от жительницы Саратова в другом... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:08:00+03:00
2025-06-10T12:08:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
саратов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после информации в соцсетях о том, что иностранец удерживает своих детей от жительницы Саратова в другом государстве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным ведомства, в соцмедиа сообщалось, что жительница Саратова не может вернуть себе двух детей, которых обманным путем забрал отец - иностранный гражданин. Несмотря на имеющиеся решения суда, которые предписывают проживание детей с матерью, их местонахождение неизвестно, мужчина их не возвращает. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что на сторону матери вставали суды и в России, и в Палестине, где, предположительно, сейчас находится отец с детьми. "У них был никах (мусульманский обряд венчания - ред.). (Сейчас - ред.) отец незаконно удерживает детей. Наш имам разговаривал с отцом и взывал не только к совести человеческой, но и к мусульманской совести", - сказала собеседница агентства. В СК РФ отметили, что следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводилась процессуальная проверка. "Председатель следственного комитета поручил руководителю СУ по Саратовской области... возбудить уголовное дело и представить доклад, а также принять предусмотренные законом меры к объявлению детей в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250609/bastrykin-2021850148.html
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происшествия, россия, саратовская область, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Саратов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после данных о незаконном удерживании детей

Бастрыкин поручил завести дело после информации о незаконном удерживании детей

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после информации в соцсетях о том, что иностранец удерживает своих детей от жительницы Саратова в другом государстве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, в соцмедиа сообщалось, что жительница Саратова не может вернуть себе двух детей, которых обманным путем забрал отец - иностранный гражданин. Несмотря на имеющиеся решения суда, которые предписывают проживание детей с матерью, их местонахождение неизвестно, мужчина их не возвращает.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что на сторону матери вставали суды и в России, и в Палестине, где, предположительно, сейчас находится отец с детьми. "У них был никах (мусульманский обряд венчания - ред.). (Сейчас - ред.) отец незаконно удерживает детей. Наш имам разговаривал с отцом и взывал не только к совести человеческой, но и к мусульманской совести", - сказала собеседница агентства.
В СК РФ отметили, что следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводилась процессуальная проверка.
"Председатель следственного комитета поручил руководителю СУ по Саратовской области... возбудить уголовное дело и представить доклад, а также принять предусмотренные законом меры к объявлению детей в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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ПроисшествияРоссияСаратовская областьСаратовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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