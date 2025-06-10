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"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 10.06.2025
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22:57 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022136941.html
"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России
"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 10.06.2025
"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России
Попытки стран ЕС оказывать давление на Россию посредством санкций абсолютно бессмысленны, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T22:57:00+03:00
2025-06-10T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Попытки стран ЕС оказывать давление на Россию посредством санкций абсолютно бессмысленны, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Ну вот... В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!" — написал он в ответ на публикацию Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете санкций против России.Во вторник газета Financial Times сообщила, что ЕС прекратит импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и будет добиваться снижения предельной цены на ископаемое топливо в рамках нового пакета санкций против Москвы. Европейская комиссия также предложила распространить запрет на финансовые транзакции российских кредиторов в третьи страны и запретить использование газопровода "Северный поток -2".По словам ряда источников, проект нового пакета санкций против России будет представлен позднее сегодня, утверждение документа требует согласования всеми странами Евросоюза. Затруднить обсуждение может позиция Словакии и Венгрии, которые неоднократно заявляли, что выступают против санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2021995551.html
https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html
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россия, европа, москва, северный поток, в мире
Россия, Европа, Москва, Северный поток, В мире
"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России

Кошкович: санкции ЕС против России не имеют смысла

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Попытки стран ЕС оказывать давление на Россию посредством санкций абсолютно бессмысленны, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Ну вот... В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!" — написал он в ответ на публикацию Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете санкций против России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Глава Еврокомиссии представит предложения по новым санкциям против России
Вчера, 13:18
Во вторник газета Financial Times сообщила, что ЕС прекратит импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и будет добиваться снижения предельной цены на ископаемое топливо в рамках нового пакета санкций против Москвы. Европейская комиссия также предложила распространить запрет на финансовые транзакции российских кредиторов в третьи страны и запретить использование газопровода "Северный поток -2".
По словам ряда источников, проект нового пакета санкций против России будет представлен позднее сегодня, утверждение документа требует согласования всеми странами Евросоюза. Затруднить обсуждение может позиция Словакии и Венгрии, которые неоднократно заявляли, что выступают против санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Словакия назвала условие, при котором поддержит санкции ЕС против России
Вчера, 21:32
 
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