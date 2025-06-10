https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022136941.html

"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России

"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 10.06.2025

"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России

Попытки стран ЕС оказывать давление на Россию посредством санкций абсолютно бессмысленны, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T22:57:00+03:00

2025-06-10T22:57:00+03:00

2025-06-10T22:57:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Попытки стран ЕС оказывать давление на Россию посредством санкций абсолютно бессмысленны, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Ну вот... В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!" — написал он в ответ на публикацию Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете санкций против России.Во вторник газета Financial Times сообщила, что ЕС прекратит импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, и будет добиваться снижения предельной цены на ископаемое топливо в рамках нового пакета санкций против Москвы. Европейская комиссия также предложила распространить запрет на финансовые транзакции российских кредиторов в третьи страны и запретить использование газопровода "Северный поток -2".По словам ряда источников, проект нового пакета санкций против России будет представлен позднее сегодня, утверждение документа требует согласования всеми странами Евросоюза. Затруднить обсуждение может позиция Словакии и Венгрии, которые неоднократно заявляли, что выступают против санкций.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250610/sanktsii-2021995551.html

https://ria.ru/20250610/slovakiya-2022128893.html

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россия, европа, москва, северный поток, в мире