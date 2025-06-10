https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022047570.html

ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков"

ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 10.06.2025

ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков"

Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:11:00+03:00

2025-06-10T16:11:00+03:00

2025-06-10T16:29:00+03:00

экономика

еврокомиссия

северный поток

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.ЕК во вторник представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций."Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против "Северный поток 1" и "Северный поток 2", - заявила глава ЕК на брифинге в Брюсселе.По ее словам, "это означает запрет на работу с ними для всех европейских компаний". Она подчеркнула, что "возврата к прошлому не будет"."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".

https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, еврокомиссия, северный поток