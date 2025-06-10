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ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 10.06.2025
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16:11 10.06.2025 (обновлено: 16:29 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022047570.html
ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков"
ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков" - РИА Новости, 10.06.2025
ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков"
Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:11:00+03:00
2025-06-10T16:29:00+03:00
экономика
еврокомиссия
северный поток
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.ЕК во вторник представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций."Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против "Северный поток 1" и "Северный поток 2", - заявила глава ЕК на брифинге в Брюсселе.По ее словам, "это означает запрет на работу с ними для всех европейских компаний". Она подчеркнула, что "возврата к прошлому не будет"."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html
https://ria.ru/20250609/italija-2021821839.html
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экономика, еврокомиссия, северный поток
Экономика, Еврокомиссия, Северный поток
ЕК предложила ввести санкции против "Северных потоков"

ЕК официально предложила ввести санкции против "Северных потоков"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Наземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
ЕК во вторник представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций.
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Вчера, 15:50
"Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против "Северный поток 1" и "Северный поток 2", - заявила глава ЕК на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, "это означает запрет на работу с ними для всех европейских компаний". Она подчеркнула, что "возврата к прошлому не будет".
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
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