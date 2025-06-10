https://ria.ru/20250610/sanktsii-2021995551.html

Глава Еврокомиссии представит предложения по новым санкциям против России

Глава Еврокомиссии представит предложения по новым санкциям против России - РИА Новости, 10.06.2025

Глава Еврокомиссии представит предложения по новым санкциям против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит во вторник предложения по новому санкционному пакету против России в 15.00 (16.00 мск), сообщила официальный... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:18:00+03:00

2025-06-10T13:18:00+03:00

2025-06-10T13:36:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит во вторник предложения по новому санкционному пакету против России в 15.00 (16.00 мск), сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо."Мы организуем совместную пресс-конференцию главы Еврокомиссии и верховного представителя Каллас по 18-му пакету санкции против России", - сказала Пиньо на брифинге.Ранее сообщалось, что предложения по санкциям были представлены постоянным представителям государств-членов ЕС.СМИ сообщают, что предложения касаются, в частности, снижения потолка цен на российскую нефть, а также затрагивают финансовую сферу.Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС, запрет на предоставление средств гражданами и организациями в Евросоюзе, а также запрет на въезд.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250609/italija-2021821839.html

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