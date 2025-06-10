https://ria.ru/20250610/sanktsii-2021994697.html
FT рассказало, какие санкции ЕК предложит ввести против России
FT рассказало, какие санкции ЕК предложит ввести против России - РИА Новости, 10.06.2025
FT рассказало, какие санкции ЕК предложит ввести против России
Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:16:00+03:00
2025-06-10T13:16:00+03:00
2025-06-10T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков" в рамках новых санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Пакет включит снижение существующего потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе "Северных потоков", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Еврокомиссия также хочет ввести новые санкции против банков РФ и связываемых с Россией судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.По словам ряда источников, они с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами ЕС по поводу нового пакета санкций до конца июля.
https://ria.ru/20250608/premer-2021619043.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бельгия, москва, еврокомиссия
Экономика, Россия, Бельгия, Москва, Еврокомиссия
FT рассказало, какие санкции ЕК предложит ввести против России
FT: ЕК хочет запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков"