Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье
Самолет со второй группой освобожденных из плена ВСУ военных сел в Подмосковье
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025 года
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025 года
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самолет со второй группой российских военнослужащих до 25 лет, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, приземлился в подмосковном Чкаловском, сообщил телеканал "Россия 1".
Взамен Москва передала украинских военнопленных.
Встреча в Стамбуле
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Срыв Украиной изначальных договоренностей
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
- На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
- Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
- Представители Киева не явились к месту, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
- За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
- Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
- Первый обмен военнопленными до 25 лет состоялся 9 июня.