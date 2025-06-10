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Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 10.06.2025 (обновлено: 22:17 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/samolet-2022129945.html
Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье
Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2025
Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье
Самолет со второй группой российских военнослужащих до 25 лет, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, приземлился в подмосковном Чкаловском, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:42:00+03:00
2025-06-10T22:17:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
стамбул
киев
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самолет со второй группой российских военнослужащих до 25 лет, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, приземлился в подмосковном Чкаловском, сообщил телеканал "Россия 1".Взамен Москва передала украинских военнопленных.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей
https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html
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россия
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россия, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, стамбул, киев, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Стамбул, Киев, В мире
Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Самолет со второй группой освобожденных из плена ВСУ военных сел в Подмосковье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025 года
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025 года
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самолет со второй группой российских военнослужащих до 25 лет, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, приземлился в подмосковном Чкаловском, сообщил телеканал "Россия 1".
Взамен Москва передала украинских военнопленных.
Жив-здоров, нормально все. Освобожденные из плена российские солдаты звонят родным - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Российские военные, вернувшиеся из плена, позвонили родным
9 июня, 17:35

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:24

Срыв Украиной изначальных договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
  • На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
  • Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
  • Представители Киева не явились к месту, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
  • Первый обмен военнопленными до 25 лет состоялся 9 июня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о передаче Киевом тел российских военных
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСтамбулКиевВ мире
 
 
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