https://ria.ru/20250610/samolet-2022129945.html

Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2025

Самолет со спасенными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Самолет со второй группой российских военнослужащих до 25 лет, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, приземлился в подмосковном Чкаловском, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:42:00+03:00

2025-06-10T21:42:00+03:00

2025-06-10T22:17:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самолет со второй группой российских военнослужащих до 25 лет, вернувшихся с подконтрольной Киеву территории, приземлился в подмосковном Чкаловском, сообщил телеканал "Россия 1".Взамен Москва передала украинских военнопленных.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей

https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html

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россия

московская область (подмосковье)

стамбул

киев

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россия, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, стамбул, киев, в мире