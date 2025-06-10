https://ria.ru/20250610/samolet-2021931326.html

Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии

Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025

Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии

Воздушное судно, подавшее сигнал бедствия в Якутии, применялось как авиапатруль, борт на связь по плану не вышел, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:40:00+03:00

2025-06-10T08:40:00+03:00

2025-06-10T08:57:00+03:00

происшествия

ан-2

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушное судно, подавшее сигнал бедствия в Якутии, применялось как авиапатруль, борт на связь по плану не вышел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, сигнал "Маяк" поступил от воздушного судна, которое применялось как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе. На борту находятся три человека, из них два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны.Кроме того, последний раз датчик сработал в районе поселка Теплый Ключ. В планируемое время борт на связь не вышел. Два спасателя Якутской региональной поисково-спасательной базы на вертолете Ми-8 "ПАЛ" готовятся к вылету.

https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html

республика саха (якутия)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ан-2, республика саха (якутия)