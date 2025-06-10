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Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025
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08:40 10.06.2025 (обновлено: 08:57 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/samolet-2021931326.html
Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии
Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии - РИА Новости, 10.06.2025
Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии
Воздушное судно, подавшее сигнал бедствия в Якутии, применялось как авиапатруль, борт на связь по плану не вышел, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:40:00+03:00
2025-06-10T08:57:00+03:00
происшествия
ан-2
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушное судно, подавшее сигнал бедствия в Якутии, применялось как авиапатруль, борт на связь по плану не вышел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По словам собеседника агентства, сигнал "Маяк" поступил от воздушного судна, которое применялось как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе. На борту находятся три человека, из них два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны.Кроме того, последний раз датчик сработал в районе поселка Теплый Ключ. В планируемое время борт на связь не вышел. Два спасателя Якутской региональной поисково-спасательной базы на вертолете Ми-8 "ПАЛ" готовятся к вылету.
https://ria.ru/20250610/an-2-2021931825.html
республика саха (якутия)
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Варвара Скокшина
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происшествия, ан-2, республика саха (якутия)
Происшествия, Ан-2, Республика Саха (Якутия)
Экстренные службы рассказали подробности ЧП с самолетом в Якутии

Самолет, подавший сигнал бедствия в Якутии, применялся как авиапатруль

CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушное судно, подавшее сигнал бедствия в Якутии, применялось как авиапатруль, борт на связь по плану не вышел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, сигнал "Маяк" поступил от воздушного судна, которое применялось как авиапатруль по лесопожарной обстановке в Томпонском районе. На борту находятся три человека, из них два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны.
Кроме того, последний раз датчик сработал в районе поселка Теплый Ключ. В планируемое время борт на связь не вышел. Два спасателя Якутской региональной поисково-спасательной базы на вертолете Ми-8 "ПАЛ" готовятся к вылету.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Ан-2, переставший выходить на связь в Якутии, отображается на радаре
Вчера, 08:42
 
ПроисшествияАн-2Республика Саха (Якутия)
 
 
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