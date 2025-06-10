В Самаре вынесли приговор экс-сотрудникам транспортной полиции
В Самаре пять бывших сотрудников транспортной полиции получили по 3 года колонии
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Самаре назначил по 3 года колонии пяти бывшим сотрудникам транспортной полиции, похитившим вещественные доказательства по уголовному делу на сумму более 56 миллионов рублей, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Суд установил, что в 2022 году в Самаре иностранца привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 171 УК РФ (покушение на осуществление незаконной предпринимательской деятельности). Мужчина пытался незаконно продать рыболовные сети и раколовки. Орудия лова изъяли как вещественные доказательства и хранили на базе-стоянке служебных катеров Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
В 2022-2023 годах пять сотрудников транспортной полиции похитили вещественные доказательства - более 88 тысяч рыболовных сетей и 10 тысяч раколовок - стоимостью свыше 56 миллионов рублей. В отношении указанных сотрудников было возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"Самарский районный суд города Самара вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти бывших сотрудников транспортной полиции. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Также суд запретил экс-полицейским занимать должности на госслужбе в течение 2 лет. Похищенные рыболовные сети были обращены в доход государства и переданы для нужд, связанных с проведением СВО.