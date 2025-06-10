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Сложности судьбы Ирины Салтыковой - РИА Новости, 10.06.2025
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Шоубиз
 
19:21 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/saltykova-2022087719.html
Сложности судьбы Ирины Салтыковой
Сложности судьбы Ирины Салтыковой - РИА Новости, 10.06.2025
Сложности судьбы Ирины Салтыковой
Ирина Салтыкова в 90-е взлетела на музыкальный олимп: яркие клипы, изящная подача, дерзкий сценический образ. Её афиши висели на остановках, а клипы крутили по... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:21:00+03:00
2025-06-10T19:21:00+03:00
шоубиз
тульская область
ирина салтыкова
виктория боня
наталья ветлицкая
интурист
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ирина Салтыкова в 90-е взлетела на музыкальный олимп: яркие клипы, изящная подача, дерзкий сценический образ. Её афиши висели на остановках, а клипы крутили по телевидению. Эффектная блондинка со звонким голосом полюбилась многим.И если с карьерой певице повезло, то в сердечных делах удача от нее отворачивалась часто.Один вечер перевернул всю жизньБудущая певица родилась в маленьком городке Северо-Задонск в Тульской области.Ирина Сапронова, а именно так звали в детстве будущую звезду, росла в обычной семье машиниста и воспитательницы детского сада.В шесть лет активно занималась художественной гимнастикой, выступала на городских соревнованиях, получая спортивные награды.После окончания школы поступила в строительный техникум, а затем в престижный МГУ на экономический факультет. Ирине всегда хорошо давались точные науки. И уже впереди маячила карьера аналитика или экономиста, но в одночасье всё переменилось.В один из вечеров 1986 года Ирина с подругой решили сходить на концерт группы "Форум", где солировал Виктор Салтыков.После выступления он подошёл, вручил букет и предложил продолжить общение в ресторане. Ирина отказалась от цветов, но согласилась на встречу.Не стала терпеть пьяные загулыЗатем были месяцы ухаживаний и "случайных" встреч, закончившуюся пышной свадьбой в гостинице "Интурист". А в 1987-м молодые стали родителями дочки Алисы."Нас судьба свела или ради рождения Алисы, или чтобы мы годами ругались", — отмечала Ирина.Вместе пара прожила восемь лет, но долгое время никто не знал, почему супруги расстались и что вообще творилось в их доме в период брака.Как позже рассказывала Салтыкова, прекрасным оказался только первый год совместной жизни, второй был "более-менее", ну а на третий год начался кошмар, потому что Виктор стал злоупотреблять спиртными напитками.На пятый год Ирина не выдержала и выгнала мужа, поставив ультиматум: или он кодируется, или это полный разрыв. Виктор завязал с алкоголем, музыкант закодировался, и целый год супруги жили в мире и согласии.Однако, по словам певицы, следующие два года были ужасны, попойки Виктора и его постыдные выходы в нетрезвом виде на сцену оказались не главной причиной развода, музыкант стал поднимать на жену руку. И она подала на развод.Бизнес прогорел, пошла в певицыВ качестве артистки Салтыкова себя попробовала еще в конце 80-х, когда в группу "Мираж" после ухода Натальи Ветлицкой потребовалась еще одна солистка, но быстро покинула коллектив из-за маленькой дочки.Затем была работа в варьете ресторана "Дели", ну а полноценное восхождение на музыкальный Олимп свершилось после неудачного опыта предпринимательства: бизнес Салтыковой с торговыми палатками прогорел, и остатки денег Ирина вложила в себя как в исполнителя.В 1994-м артистка певица записала песню "Серые глаза" на музыку Олега Молчанова, некогда сотрудничавшего с Ветлицкой. После выпуска провокационного клипа на трек Ирину все чаще начали сравнивать с Натальей. В интервью Ветлицкая начала говорить, что Салтыкова ее копирует. Это сильно раздражало Ирину.Недостатка в мужчинах не было, но ни один роман не закончился бракомУже дебютный альбом Салтыковой стал бестселлером, уступив в продажах только диску Аллы Пугачевой. Постепенно певица превратилась в настоящий секс-символ. Не случайно именно ее в 2000-м пригласили на второстепенную роль в фильме "Брат-2".Артистка продолжала записывать композиции, участвовала в съемках кино, но уже не было такого отклика поклонников, что певица получила на рубеже веков.Салтыкова никогда не испытывала недостатка во внимании мужчин, но после отношений с Виктором ни один ее роман не вылился в брак.На заре нулевых говорили о ее романе с хоккеистом Павлом Буре, в компании которого она часто появлялась. Певица признавалась, что действительно встречалась с Павлом, но рассталась с ним из-за измены.Набросилась на Викторию Боню и раскритиковала БузовуВ последние годы певица старается не распространяться о своей личной жизни: в 2018-м она обмолвилась, что счастлива рядом с надежным мужчиной, однако имени его назвать отказалась.Впрочем, в последнее время поклонники обсуждают не романы и сердечные дела артистки, а ее конфликты с коллегами и ведущими. Они считают, что дело в непростом характере певицы.Один из которых произошел в 2024-м на шоу "Злые языки", где Ирина набросилась на Викторию Боню после непонравившегося вопроса, а на "Битве поколений" на МУЗ-ТВ — раскритиковала Ольгу Бузову, обвинив ту в плагиате и недостойном дерзком поведении.Пятого мая певице Ирине Салтыковой исполнилось уже 59 лет. В столь зрелые годы артистке удается сохранять внешнюю молодость и стройную фигуру, а также смотреть с оптимизмом в будущее.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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тульская область, ирина салтыкова, виктория боня, наталья ветлицкая, интурист
Шоубиз, Тульская область, Ирина Салтыкова, Виктория Боня, Наталья Ветлицкая, Интурист

Сложности судьбы Ирины Салтыковой

© СТВ (2000)Кадр из фильма "Брат 2"
Кадр из фильма Брат 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© СТВ (2000)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ирина Салтыкова в 90-е взлетела на музыкальный олимп: яркие клипы, изящная подача, дерзкий сценический образ. Её афиши висели на остановках, а клипы крутили по телевидению. Эффектная блондинка со звонким голосом полюбилась многим.
И если с карьерой певице повезло, то в сердечных делах удача от нее отворачивалась часто.

Один вечер перевернул всю жизнь

Будущая певица родилась в маленьком городке Северо-Задонск в Тульской области.
Ирина Сапронова, а именно так звали в детстве будущую звезду, росла в обычной семье машиниста и воспитательницы детского сада.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШоу "Без страховки"
Шоу Без страховки - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Шоу "Без страховки"
В шесть лет активно занималась художественной гимнастикой, выступала на городских соревнованиях, получая спортивные награды.
После окончания школы поступила в строительный техникум, а затем в престижный МГУ на экономический факультет. Ирине всегда хорошо давались точные науки. И уже впереди маячила карьера аналитика или экономиста, но в одночасье всё переменилось.
В один из вечеров 1986 года Ирина с подругой решили сходить на концерт группы "Форум", где солировал Виктор Салтыков.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
Международный конкурс Новая волна 2016. День четвертый - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Международный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
После выступления он подошёл, вручил букет и предложил продолжить общение в ресторане. Ирина отказалась от цветов, но согласилась на встречу.

Не стала терпеть пьяные загулы

Затем были месяцы ухаживаний и "случайных" встреч, закончившуюся пышной свадьбой в гостинице "Интурист". А в 1987-м молодые стали родителями дочки Алисы.
"Нас судьба свела или ради рождения Алисы, или чтобы мы годами ругались", — отмечала Ирина.
Вместе пара прожила восемь лет, но долгое время никто не знал, почему супруги расстались и что вообще творилось в их доме в период брака.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевец Виктор Салтыков на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Певец Виктор Салтыков на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певец Виктор Салтыков на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Как позже рассказывала Салтыкова, прекрасным оказался только первый год совместной жизни, второй был "более-менее", ну а на третий год начался кошмар, потому что Виктор стал злоупотреблять спиртными напитками.
На пятый год Ирина не выдержала и выгнала мужа, поставив ультиматум: или он кодируется, или это полный разрыв. Виктор завязал с алкоголем, музыкант закодировался, и целый год супруги жили в мире и согласии.
Однако, по словам певицы, следующие два года были ужасны, попойки Виктора и его постыдные выходы в нетрезвом виде на сцену оказались не главной причиной развода, музыкант стал поднимать на жену руку. И она подала на развод.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИрина Салтыкова
Сара Джессика Паркер в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ирина Салтыкова

Бизнес прогорел, пошла в певицы

В качестве артистки Салтыкова себя попробовала еще в конце 80-х, когда в группу "Мираж" после ухода Натальи Ветлицкой потребовалась еще одна солистка, но быстро покинула коллектив из-за маленькой дочки.
Затем была работа в варьете ресторана "Дели", ну а полноценное восхождение на музыкальный Олимп свершилось после неудачного опыта предпринимательства: бизнес Салтыковой с торговыми палатками прогорел, и остатки денег Ирина вложила в себя как в исполнителя.
В 1994-м артистка певица записала песню "Серые глаза" на музыку Олега Молчанова, некогда сотрудничавшего с Ветлицкой. После выпуска провокационного клипа на трек Ирину все чаще начали сравнивать с Натальей. В интервью Ветлицкая начала говорить, что Салтыкова ее копирует. Это сильно раздражало Ирину.
© РИА Новости / К. Карташян | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ветлицкая
Певица Наталья Ветлицкая - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / К. Карташян
Перейти в медиабанк
Певица Наталья Ветлицкая

Недостатка в мужчинах не было, но ни один роман не закончился браком

Уже дебютный альбом Салтыковой стал бестселлером, уступив в продажах только диску Аллы Пугачевой. Постепенно певица превратилась в настоящий секс-символ. Не случайно именно ее в 2000-м пригласили на второстепенную роль в фильме "Брат-2".
Артистка продолжала записывать композиции, участвовала в съемках кино, но уже не было такого отклика поклонников, что певица получила на рубеже веков.
© Кинокомпания CTB (2000)Кадр из фильма "Брат-2"
Кадр из фильма Брат-2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Кинокомпания CTB (2000)
Кадр из фильма "Брат-2"
Салтыкова никогда не испытывала недостатка во внимании мужчин, но после отношений с Виктором ни один ее роман не вылился в брак.
На заре нулевых говорили о ее романе с хоккеистом Павлом Буре, в компании которого она часто появлялась. Певица признавалась, что действительно встречалась с Павлом, но рассталась с ним из-за измены.

Набросилась на Викторию Боню и раскритиковала Бузову

В последние годы певица старается не распространяться о своей личной жизни: в 2018-м она обмолвилась, что счастлива рядом с надежным мужчиной, однако имени его назвать отказалась.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоказ мод благотворительного фонда "Русский Силуэт"
Показ мод благотворительного фонда Русский Силуэт - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Показ мод благотворительного фонда "Русский Силуэт"
Впрочем, в последнее время поклонники обсуждают не романы и сердечные дела артистки, а ее конфликты с коллегами и ведущими. Они считают, что дело в непростом характере певицы.
Один из которых произошел в 2024-м на шоу "Злые языки", где Ирина набросилась на Викторию Боню после непонравившегося вопроса, а на "Битве поколений" на МУЗ-ТВ — раскритиковала Ольгу Бузову, обвинив ту в плагиате и недостойном дерзком поведении.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Виктория Боня
Пятого мая певице Ирине Салтыковой исполнилось уже 59 лет. В столь зрелые годы артистке удается сохранять внешнюю молодость и стройную фигуру, а также смотреть с оптимизмом в будущее.
 
ШоубизТульская областьИрина СалтыковаВиктория БоняНаталья ВетлицкаяИнтурист
 
 
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