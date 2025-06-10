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Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области - РИА Новости, 10.06.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:49 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rudenya-2022041976.html
Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области
Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области - РИА Новости, 10.06.2025
Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области
Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации нацпроекта "Экология" и обсудило работу новому нацпроекту "Экологическое благополучие", заседание во РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:49:00+03:00
2025-06-10T15:49:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
экология
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации нацпроекта "Экология" и обсудило работу новому нацпроекту "Экологическое благополучие", заседание во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. "Это важно не только для нашего региона, но и для всей страны. По нашей территории протекает большое количество рек, в том числе крупная артерия Волга, находится много озер. Вода, леса и поля – это наши природные богатства. Главная задача – сохранить их для будущих поколений. Говоря о том, как необходимо развивать рекреацию, экологический туризм и другие направления, мы должны помнить, что сегодня активно происходят процессы урбанизации и цифровизации. И нужно вывести на более высокий уровень заботу о нашей экологии", – приводит пресс-служба слова Рудени. Среди приоритетных задач губернатор назвал совершенствование работы по развитию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также это восстановление лесных ресурсов, повышение уровня противопожарной защищенности лесов Верхневолжья. Еще одно направление, обозначенное главой региона, – системное экологическое воспитание и просвещение жителей, детей и молодежи. В Тверской области по национальному проекту "Экология" велась работа по лесовосстановлению, сохранению рек и озер, уменьшению числа несанкционированных свалок. Среди мероприятий нацпроекта – реконструкция на очистных сооружениях Твери блока биологической очистки и начало строительства такого объекта в Старице. Проводилась расчистка озера Селигер. Также специалисты занимались лесовосстановлением. В 2024 году в Тверской области оно прошло на площади более 19 тысяч гектаров, а искусственное лесовосстановление – на 9,2 тысячи гектаров. Кроме того, снижается число возгораний в лесах и площади, пройденные огнем. Проводится рекультивация объектов накопленного вреда. Так, обеспечен комплекс таких работ на свалке по Бежецкому шоссе под Тверью. Одним из направлений развития комплексной системы обращения с ТКО стала ликвидация несанкционированных свалок. Так, в прошлом году было устранено 209 таких объектов – почти на 100 больше, чем в 2020 году. С 2025 года мероприятия продолжаются по нацпроекту "Экологическое благополучие". В Тверской области идет работа по федеральным проектам "Экономика замкнутого цикла", "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение лесов". Среди мероприятий нацпроекта в регионе – дальнейшая рекультивация объектов накопленного вреда, снижение объемов сброса неочищенных вод, расчистка водоемов, лесовосстановление и развитие особо охраняемых природных территорий.
https://ria.ru/20250606/tver-2021320798.html
https://ria.ru/20250604/rudenya-2020896848.html
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игорь руденя, тверская область, экология
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Экология
Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области

Руденя определил задачи нацпроекта "Экологическое благополучие" в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи экологического нацпроекта
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи экологического нацпроекта - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи экологического нацпроекта
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации нацпроекта "Экология" и обсудило работу новому нацпроекту "Экологическое благополучие", заседание во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства.
"Это важно не только для нашего региона, но и для всей страны. По нашей территории протекает большое количество рек, в том числе крупная артерия Волга, находится много озер. Вода, леса и поля – это наши природные богатства. Главная задача – сохранить их для будущих поколений. Говоря о том, как необходимо развивать рекреацию, экологический туризм и другие направления, мы должны помнить, что сегодня активно происходят процессы урбанизации и цифровизации. И нужно вывести на более высокий уровень заботу о нашей экологии", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил ученых Верхневолжья за достижения в области науки и техники - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Руденя наградил ученых Верхневолжья за достижения в области науки и техники
6 июня, 14:01
Среди приоритетных задач губернатор назвал совершенствование работы по развитию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также это восстановление лесных ресурсов, повышение уровня противопожарной защищенности лесов Верхневолжья. Еще одно направление, обозначенное главой региона, – системное экологическое воспитание и просвещение жителей, детей и молодежи.
В Тверской области по национальному проекту "Экология" велась работа по лесовосстановлению, сохранению рек и озер, уменьшению числа несанкционированных свалок. Среди мероприятий нацпроекта – реконструкция на очистных сооружениях Твери блока биологической очистки и начало строительства такого объекта в Старице. Проводилась расчистка озера Селигер.
Также специалисты занимались лесовосстановлением. В 2024 году в Тверской области оно прошло на площади более 19 тысяч гектаров, а искусственное лесовосстановление – на 9,2 тысячи гектаров. Кроме того, снижается число возгораний в лесах и площади, пройденные огнем.
Проводится рекультивация объектов накопленного вреда. Так, обеспечен комплекс таких работ на свалке по Бежецкому шоссе под Тверью.
Одним из направлений развития комплексной системы обращения с ТКО стала ликвидация несанкционированных свалок. Так, в прошлом году было устранено 209 таких объектов – почти на 100 больше, чем в 2020 году.
С 2025 года мероприятия продолжаются по нацпроекту "Экологическое благополучие". В Тверской области идет работа по федеральным проектам "Экономика замкнутого цикла", "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение лесов".
Среди мероприятий нацпроекта в регионе – дальнейшая рекультивация объектов накопленного вреда, снижение объемов сброса неочищенных вод, расчистка водоемов, лесовосстановление и развитие особо охраняемых природных территорий.
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4 июня, 16:49
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкология
 
 
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