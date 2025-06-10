https://ria.ru/20250610/rudenya-2022041976.html

Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области

Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области - РИА Новости, 10.06.2025

Руденя определил задачи экологического нацпроекта в Тверской области

Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации нацпроекта "Экология" и обсудило работу новому нацпроекту "Экологическое благополучие", заседание во РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:49:00+03:00

2025-06-10T15:49:00+03:00

2025-06-10T15:49:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

экология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022039162_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_36bc136f74223358bd7a8c0cf07baadf.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области рассмотрело итоги реализации нацпроекта "Экология" и обсудило работу новому нацпроекту "Экологическое благополучие", заседание во вторник провел губернатор региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. "Это важно не только для нашего региона, но и для всей страны. По нашей территории протекает большое количество рек, в том числе крупная артерия Волга, находится много озер. Вода, леса и поля – это наши природные богатства. Главная задача – сохранить их для будущих поколений. Говоря о том, как необходимо развивать рекреацию, экологический туризм и другие направления, мы должны помнить, что сегодня активно происходят процессы урбанизации и цифровизации. И нужно вывести на более высокий уровень заботу о нашей экологии", – приводит пресс-служба слова Рудени. Среди приоритетных задач губернатор назвал совершенствование работы по развитию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также это восстановление лесных ресурсов, повышение уровня противопожарной защищенности лесов Верхневолжья. Еще одно направление, обозначенное главой региона, – системное экологическое воспитание и просвещение жителей, детей и молодежи. В Тверской области по национальному проекту "Экология" велась работа по лесовосстановлению, сохранению рек и озер, уменьшению числа несанкционированных свалок. Среди мероприятий нацпроекта – реконструкция на очистных сооружениях Твери блока биологической очистки и начало строительства такого объекта в Старице. Проводилась расчистка озера Селигер. Также специалисты занимались лесовосстановлением. В 2024 году в Тверской области оно прошло на площади более 19 тысяч гектаров, а искусственное лесовосстановление – на 9,2 тысячи гектаров. Кроме того, снижается число возгораний в лесах и площади, пройденные огнем. Проводится рекультивация объектов накопленного вреда. Так, обеспечен комплекс таких работ на свалке по Бежецкому шоссе под Тверью. Одним из направлений развития комплексной системы обращения с ТКО стала ликвидация несанкционированных свалок. Так, в прошлом году было устранено 209 таких объектов – почти на 100 больше, чем в 2020 году. С 2025 года мероприятия продолжаются по нацпроекту "Экологическое благополучие". В Тверской области идет работа по федеральным проектам "Экономика замкнутого цикла", "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение лесов". Среди мероприятий нацпроекта в регионе – дальнейшая рекультивация объектов накопленного вреда, снижение объемов сброса неочищенных вод, расчистка водоемов, лесовосстановление и развитие особо охраняемых природных территорий.

https://ria.ru/20250606/tver-2021320798.html

https://ria.ru/20250604/rudenya-2020896848.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверская область, экология