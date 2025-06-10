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ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум - РИА Новости, 10.06.2025
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11:49 10.06.2025 (обновлено: 12:12 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/rossijanin-2021968213.html
ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум
ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум
Задержан гражданин РФ, планировавший передать ГУР Украины схемы аэропорта "Сухум" для совершения диверсионно-террористического акта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:49:00+03:00
2025-06-10T12:12:00+03:00
россия
украина
абхазия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержан гражданин РФ, планировавший передать ГУР Украины схемы аэропорта "Сухум" для совершения диверсионно-террористического акта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы", - говорится в сообщении. По данным спецслужбы, злоумышленник поддерживал связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины, по указанию которого предоставлял Киеву сведения о выполняемых ими работах в международном аэропорту (МАП) "Сухум", где он числился специалистом инженерно-технической службы. "Для реализации преступного замысла фигурант инициативно планировал передать противнику план-схемы МАП "Сухум" и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что в ходе совместной операции силовиков России и Абхазии мужчина был задержан; на допросе он признался в сотрудничестве с украинской разведкой, а также рассказал о выполненных им заданиях и поставленных перед ним задачах по сбору сведений о посещении Абхазии официальными лицами РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Республики Абхазия ("Шпионаж").
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Задержание гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума
ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума, он дал признательные показания
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россия, украина, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Абхазия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум

ФСБ задержала россиянина, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержан гражданин РФ, планировавший передать ГУР Украины схемы аэропорта "Сухум" для совершения диверсионно-террористического акта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, злоумышленник поддерживал связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины, по указанию которого предоставлял Киеву сведения о выполняемых ими работах в международном аэропорту (МАП) "Сухум", где он числился специалистом инженерно-технической службы.
"Для реализации преступного замысла фигурант инициативно планировал передать противнику план-схемы МАП "Сухум" и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе совместной операции силовиков России и Абхазии мужчина был задержан; на допросе он признался в сотрудничестве с украинской разведкой, а также рассказал о выполненных им заданиях и поставленных перед ним задачах по сбору сведений о посещении Абхазии официальными лицами РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Республики Абхазия ("Шпионаж").
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