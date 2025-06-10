https://ria.ru/20250610/rossijanin-2021968213.html

ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум

ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум - РИА Новости, 10.06.2025

ФСБ задержала мужчину, планировавшего передать Киеву схемы аэропорта Сухум

Задержан гражданин РФ, планировавший передать ГУР Украины схемы аэропорта "Сухум" для совершения диверсионно-террористического акта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:49:00+03:00

2025-06-10T11:49:00+03:00

2025-06-10T12:12:00+03:00

россия

украина

абхазия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержан гражданин РФ, планировавший передать ГУР Украины схемы аэропорта "Сухум" для совершения диверсионно-террористического акта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы", - говорится в сообщении. По данным спецслужбы, злоумышленник поддерживал связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины, по указанию которого предоставлял Киеву сведения о выполняемых ими работах в международном аэропорту (МАП) "Сухум", где он числился специалистом инженерно-технической службы. "Для реализации преступного замысла фигурант инициативно планировал передать противнику план-схемы МАП "Сухум" и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что в ходе совместной операции силовиков России и Абхазии мужчина был задержан; на допросе он признался в сотрудничестве с украинской разведкой, а также рассказал о выполненных им заданиях и поставленных перед ним задачах по сбору сведений о посещении Абхазии официальными лицами РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Республики Абхазия ("Шпионаж").

https://ria.ru/20250610/terakt-2021942740.html

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Задержание гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего теракт в аэропорту Сухума, он дал признательные показания 2025-06-10T11:49 true PT2M03S

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россия, украина, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)