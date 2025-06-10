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Москва и Сеул могут восстановить сотрудничество, заявил посол Зиновьев - РИА Новости, 10.06.2025
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16:11 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rossija-2022047671.html
Москва и Сеул могут восстановить сотрудничество, заявил посол Зиновьев
Москва и Сеул могут восстановить сотрудничество, заявил посол Зиновьев - РИА Новости, 10.06.2025
Москва и Сеул могут восстановить сотрудничество, заявил посол Зиновьев
Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:11:00+03:00
2025-06-10T16:11:00+03:00
в мире
россия
москва
сеул
георгий зиновьев
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СЕУЛ, 10 июн - РИА Новости. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, несмотря на накопленные трудности, Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества. Я убежден, что это отвечает интересам как российского, так и корейского народов", - заявил посол на мероприятии в преддверии Дня России. Он добавил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. "Как ответственный член международного сообщества Россия выступает за более справедливый и устойчивый мировой порядок", - подчеркнул посол. Зиновьев отметил, что Россия пользуется поддержкой стран глобального большинства, представители многих из которых посетили мероприятие. На приеме в честь наступающего Дня России присутствовали гости из Южной Кореи, Белоруссии, ряда стран СНГ, Индии, Китая, Венгрии, Сербии, Мексики, Египта, Уругвая, Эквадора и других государств.
https://ria.ru/20250516/posol-2017483403.html
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в мире, россия, москва, сеул, георгий зиновьев
В мире, Россия, Москва, Сеул, Георгий Зиновьев
Москва и Сеул могут восстановить сотрудничество, заявил посол Зиновьев

Посол Зиновьев: Москва и Сеул имеют потенциал для восстановления сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 июн - РИА Новости. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, несмотря на накопленные трудности, Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества. Я убежден, что это отвечает интересам как российского, так и корейского народов", - заявил посол на мероприятии в преддверии Дня России.
Он добавил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.
"Как ответственный член международного сообщества Россия выступает за более справедливый и устойчивый мировой порядок", - подчеркнул посол.
Зиновьев отметил, что Россия пользуется поддержкой стран глобального большинства, представители многих из которых посетили мероприятие.
На приеме в честь наступающего Дня России присутствовали гости из Южной Кореи, Белоруссии, ряда стран СНГ, Индии, Китая, Венгрии, Сербии, Мексики, Египта, Уругвая, Эквадора и других государств.
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В миреРоссияМоскваСеулГеоргий Зиновьев
 
 
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