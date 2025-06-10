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Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2025
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11:59 10.06.2025 (обновлено: 12:00 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/rossija-2021970418.html
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2025
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:59:00+03:00
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белоруссия
россия
москва
сергей лавров
максим рыженков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
https://ria.ru/20250610/minsk-2021962649.html
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белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, брикс
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков, БРИКС
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров

Лавров: Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других объединениях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Минск высоко оценивает кооперацию в ЕАЭС, заявил глава МИД Белоруссии
Вчера, 11:19
 
БелоруссияРоссияМоскваСергей ЛавровМаксим РыженковБРИКС
 
 
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