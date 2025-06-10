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Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2025
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:59:00+03:00
2025-06-10T11:59:00+03:00
2025-06-10T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.
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белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, брикс
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков, БРИКС
Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других объединениях