https://ria.ru/20250610/rossija-2021970418.html

Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров

Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2025

Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС, заявил Лавров

Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:59:00+03:00

2025-06-10T11:59:00+03:00

2025-06-10T12:00:00+03:00

белоруссия

россия

москва

сергей лавров

максим рыженков

брикс

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Москва готова содействовать работе Минска в БРИКС и других международных объединениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы содействовать белорусским друзьям и в укреплении их взаимодействия в БРИКС, где Беларусь получила статус государства-партнера", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, РФ и Белоруссия будут также развивать партнерство в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС.

https://ria.ru/20250610/minsk-2021962649.html

белоруссия

россия

москва

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белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, брикс