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Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025
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11:57 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rossija-2021969704.html
Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков
Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025
Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков
Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:57:00+03:00
2025-06-10T11:57:00+03:00
россия
сша
ближний восток
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле". -0-
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россия, сша, ближний восток, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия и США ведут дискуссии по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Рябков . Архивное фото
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле". -0-
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Для России важно, что контакты с США продолжаются, заявил Песков
6 июня, 13:01
 
РоссияСШАБлижний ВостокСергей РябковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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