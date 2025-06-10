https://ria.ru/20250610/rossija-2021969704.html

Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков

Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025

Россия и США ведут дискуссии по вопросам Ближнего Востока, заявил Рябков

Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:57:00+03:00

2025-06-10T11:57:00+03:00

2025-06-10T11:57:00+03:00

россия

сша

ближний восток

сергей рябков

владимир путин

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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле". -0-

https://ria.ru/20250606/peskov-2021300801.html

россия

сша

ближний восток

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россия, сша, ближний восток, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп