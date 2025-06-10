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Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
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10:13 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rossija-2021948545.html
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин
Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:13:00+03:00
2025-06-10T10:13:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". "Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы - в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний - в любом регионе мира", - подчеркнул Путин в обращении к участникам конференции.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин

Путин: Россия готова помогать бороться с биоугрозами в любом регионе мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
"Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы - в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний - в любом регионе мира", - подчеркнул Путин в обращении к участникам конференции.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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