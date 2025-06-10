https://ria.ru/20250610/rossija-2021948545.html
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин
Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:13:00+03:00
2025-06-10T10:13:00+03:00
2025-06-10T10:13:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". "Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы - в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний - в любом регионе мира", - подчеркнул Путин в обращении к участникам конференции.
https://ria.ru/20241023/biougroza-1979492753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия готова помогать другим странам бороться с биоугрозами, заявил Путин
Путин: Россия готова помогать бороться с биоугрозами в любом регионе мира