https://ria.ru/20250610/rosgvardiya-2022030328.html
Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО
Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО - РИА Новости, 10.06.2025
Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО
Подразделения Росгвардии уничтожили более 500 человек личного состава ВСУ и 330 единиц техники в приграничных районах ЦФО с начала года, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:19:00+03:00
2025-06-10T15:19:00+03:00
2025-06-10T15:25:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения Росгвардии уничтожили более 500 человек личного состава ВСУ и 330 единиц техники в приграничных районах ЦФО с начала года, сообщается на сайте ведомства."В приграничных регионах ЦФО подразделениями округа выполнено свыше 8 тысяч служебно-боевых задач. Подразделения, выполняющие задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения, уничтожили более 180 единиц бронированной техники, 150 единиц автомобильной техники и более 500 человек личного состава вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках СВО личный состав округа выполнил более 4 тысяч служебно-боевых задач.
https://ria.ru/20250610/gladkov-2022003863.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, вооруженные силы украины, безопасность
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО
Росгвардия с начала года уничтожила на границе ЦФО более 500 боевиков ВСУ