https://ria.ru/20250610/rosgvardiya-2022030328.html

Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО

Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО - РИА Новости, 10.06.2025

Росгвардия сообщила о количестве уничтоженных боевиков ВСУ на границе ЦФО

Подразделения Росгвардии уничтожили более 500 человек личного состава ВСУ и 330 единиц техники в приграничных районах ЦФО с начала года, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:19:00+03:00

2025-06-10T15:19:00+03:00

2025-06-10T15:25:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения Росгвардии уничтожили более 500 человек личного состава ВСУ и 330 единиц техники в приграничных районах ЦФО с начала года, сообщается на сайте ведомства."В приграничных регионах ЦФО подразделениями округа выполнено свыше 8 тысяч служебно-боевых задач. Подразделения, выполняющие задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения, уничтожили более 180 единиц бронированной техники, 150 единиц автомобильной техники и более 500 человек личного состава вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках СВО личный состав округа выполнил более 4 тысяч служебно-боевых задач.

https://ria.ru/20250610/gladkov-2022003863.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, вооруженные силы украины, безопасность