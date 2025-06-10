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В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:32:00+03:00
2025-06-10T09:32:00+03:00
2025-06-10T09:36:00+03:00
ижевск
казань
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации.Во вторник представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска."В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова ("Победилово") и Нижнекамска ("Бегишево") сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.В Росавиации отметили, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250610/pulkovo-2021929402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, казань, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Ижевск, Казань, Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения
Росавиация: в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения