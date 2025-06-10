https://ria.ru/20250610/rosaviatsiya-2021939183.html

В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения

В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:32:00+03:00

2025-06-10T09:32:00+03:00

2025-06-10T09:36:00+03:00

ижевск

казань

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска сняты, сообщили в Росавиации.Во вторник представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска."В аэропортах Ижевска, Казани, Кирова ("Победилово") и Нижнекамска ("Бегишево") сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.В Росавиации отметили, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250610/pulkovo-2021929402.html

ижевск

казань

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ижевск, казань, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность