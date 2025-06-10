https://ria.ru/20250610/romanovy-2022067342.html

Научно-образовательные чтения о династии Романовых начались в Прикамье

Научно-образовательные чтения о династии Романовых начались в Прикамье - РИА Новости, 10.06.2025

Научно-образовательные чтения о династии Романовых начались в Прикамье

В Пермском крае во вторник начались VII научно-образовательные чтения "Царствование императора Николая I в истории России. К 200-летию восшествия на престол",... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:14:00+03:00

2025-06-10T17:14:00+03:00

2025-06-10T17:14:00+03:00

пермский край

россия

дмитрий махонин

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Пермском крае во вторник начались VII научно-образовательные чтения "Царствование императора Николая I в истории России. К 200-летию восшествия на престол", сообщает пресс-служба регионального правительства. В открытии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова и глава Пермской митрополии РПЦ митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Это событие стало частью Романовских дней, в рамках которых ежегодно проходит серия мероприятий в память о династии. Махонин поздравил с открытием и подчеркнул заинтересованность молодых людей в истории России и края. "Рад, что сегодня в зале присутствует много молодых людей. Чтения позволят не только обсудить и найти исторические пересечения императорской России и Перми, но и выполнят функцию просвещения и образования нашей молодежи", — приводит пресс-служба слова главы Прикамья. Он отметил, что правление Николая I проводит параллели с развитием пермской земли. Так, Пожевской завод — один их первых изготавливал в те годы паровозы. Властям края важно сохранять историческое наследие, поэтому уже сейчас реализуется проект Александровского сквера, который будет расположен недалеко от здания бывшей Александровской больницы. Общественное пространство заложит новые глубокие смыслы в наследии региона. Перед началом научной конференции состоялась презентация передвижной стендовой выставки фонда ЕСПО и Института всеобщей истории РАН "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917". Экспозиция, подготовленная к 300-летию Российской академии наук, была представлена в 2024 году на площадках Академии наук Республики Татарстан, в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского, а в 2025 году в российских вузах в честь десятилетия науки и технологий при поддержке министерства науки и высшего образования России. Мероприятия продолжатся 12 июня, в день памяти князя Михаила Александровича, состоится крестный ход от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до часовни Михаила Тверского. На Соборной площади Перми по традиции пройдет благотворительная акция "День Белого Цветка". В этот раз сбор будет проводиться в помощь военным госпиталям и семьям участников специальной военной операции. Традиция проведения акции зародилась в России в начале XX века, когда решением императора Николая II с 1911 года "Дни Белого Цветка" в поддержку больных туберкулезом стали проводиться по всей стране. Также 13 июня состоится детско-юношеская секция с участием воспитанников общеобразовательных и воскресных школ Пермского края на подворье храма святителя Митрофана Воронежского в деревне Ерши Кунгурского района – в храме Святой великомученицы Параскевы Пятницы.

https://ria.ru/20250530/makhonin-2019934918.html

https://ria.ru/20250522/msp-2018537586.html

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пермский край, россия, дмитрий махонин