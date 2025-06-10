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Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков
Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:17:00+03:00
2025-06-10T12:17:00+03:00
2025-06-10T14:51:00+03:00
россия
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сергей рябков
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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия — это вопрос вторичный, технический, и не надо политизировать эту тему. Все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", — сказал он.Вопросы, включая юридические, появились из-за того, что долгое время на атомной электростанции пытались "заместить" российские топливные сборки на американские."Запорожская атомная электростанция — это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами", — добавил Рябков.Проблема американского топлива на ЗАЭСЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
https://ria.ru/20250609/grossi-2021792243.html
https://ria.ru/20250322/zaes-2006659987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков
Рябков: вопрос с ядерным топливом на ЗАЭС не получится решить без диалога с США
СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия — это вопрос вторичный, технический, и не надо политизировать эту тему. Все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", — сказал он.
Вопросы, включая юридические, появились из-за того, что долгое время на атомной электростанции пытались "заместить" российские топливные сборки на американские.
"Запорожская атомная электростанция — это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома
" и его структурами", — добавил Рябков.
Проблема американского топлива на ЗАЭС
- "Росатом" считает, что со временем нужно обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства.
- Американская сторона озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо.
- "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю: компании Westinghouse.
- Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение.
- Вопрос с топливом американского производства обсуждался и на консультациях делегаций России и МАГАТЭ. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" по этому вопросу.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.