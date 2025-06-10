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Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025
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12:17 10.06.2025 (обновлено: 14:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/rjabki-2021976214.html
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков
Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:17:00+03:00
2025-06-10T14:51:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
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в мире
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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия — это вопрос вторичный, технический, и не надо политизировать эту тему. Все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", — сказал он.Вопросы, включая юридические, появились из-за того, что долгое время на атомной электростанции пытались "заместить" российские топливные сборки на американские."Запорожская атомная электростанция — это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами", — добавил Рябков.Проблема американского топлива на ЗАЭСЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
https://ria.ru/20250609/grossi-2021792243.html
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россия, сша, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков

Рябков: вопрос с ядерным топливом на ЗАЭС не получится решить без диалога с США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия — это вопрос вторичный, технический, и не надо политизировать эту тему. Все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", — сказал он.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Вопросы, включая юридические, появились из-за того, что долгое время на атомной электростанции пытались "заместить" российские топливные сборки на американские.
"Запорожская атомная электростанция — это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами", — добавил Рябков.

Проблема американского топлива на ЗАЭС

  • "Росатом" считает, что со временем нужно обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства.
  • Американская сторона озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо.
  • "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю: компании Westinghouse.
  • Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение.
  • Вопрос с топливом американского производства обсуждался и на консультациях делегаций России и МАГАТЭ. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев попросил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси стать "медиатором" по этому вопросу.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
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РоссияСШАСергей РябковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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