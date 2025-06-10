https://ria.ru/20250610/rjabki-2021976214.html

Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков

Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.06.2025

Вопрос с топливом на ЗАЭС не решить без диалога с США, заявил Рябков

Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:17:00+03:00

2025-06-10T12:17:00+03:00

2025-06-10T14:51:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без контактов с Вашингтоном, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия — это вопрос вторичный, технический, и не надо политизировать эту тему. Все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", — сказал он.Вопросы, включая юридические, появились из-за того, что долгое время на атомной электростанции пытались "заместить" российские топливные сборки на американские."Запорожская атомная электростанция — это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами", — добавил Рябков.Проблема американского топлива на ЗАЭСЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

https://ria.ru/20250609/grossi-2021792243.html

https://ria.ru/20250322/zaes-2006659987.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире