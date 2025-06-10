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МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП - РИА Новости, 10.06.2025
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18:03 10.06.2025 (обновлено: 19:00 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/reyting-2022086031.html
МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП
МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП - РИА Новости, 10.06.2025
МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП
МВД в рейтинг автошкол России может добавить информацию о погибших в ДТП выпускниках, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:03:00+03:00
2025-06-10T19:00:00+03:00
общество
россия
игорь зубов
госдума рф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД в рейтинг автошкол России может добавить информацию о погибших в ДТП выпускниках, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов."Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей", — сказал он на заседании в Госдуме. Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о контроле качества обучения в автошколах. Предлагается:Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла его в первом чтении. Предполагается, что изменения внесут в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения".
https://ria.ru/20250225/prava-1769497671.html
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общество, россия, игорь зубов, госдума рф
Общество, Россия, Игорь Зубов, Госдума РФ
МВД может включить в рейтинг автошкол данные о выпускниках, погибших в ДТП

Зубов: МВД может включить в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в автошколе
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во время занятий в автошколе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД в рейтинг автошкол России может добавить информацию о погибших в ДТП выпускниках, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.
"Мы же хотим сделать только одного — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей", — сказал он на заседании в Госдуме.
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Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о контроле качества обучения в автошколах. Предлагается:
  • разработать перечень показателей и критериев оценки эффективности;
  • установить периодичность проверок;
  • наделить такими полномочиями МВД;
  • публиковать составленные рейтинги в интернете.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла его в первом чтении. Предполагается, что изменения внесут в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения".
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