https://ria.ru/20250610/rao-2022054153.html

РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук"

РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук" - РИА Новости, 10.06.2025

РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук"

Российская академия образования и Центр знаний "Машук" заключили соглашение о сотрудничестве и о создании нового Научного центра РАО. Документ подписали во... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:43:00+03:00

2025-06-10T16:43:00+03:00

2025-06-10T16:44:00+03:00

общество

ольга васильева

центр знаний машук

российская академия образования

социальный навигатор

сн_образование

россия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российская академия образования и Центр знаний "Машук" заключили соглашение о сотрудничестве и о создании нового Научного центра РАО. Документ подписали во вторник в пресс-центре "Россия сегодня" президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева и генеральный директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков.Подписанный документ формально закрепил давнее сотрудничество Российской академии образования с Центром знаний "Машук", через которое проходит большое количество молодых педагогов, отметила Ольга Васильева."На сегодняшний день нас интересуют несколько направлений сотрудничества. Это "развитие ребенка в условиях цифрового общества", "воспитание как фактор становления зрелой личности", "психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды", "непрерывное педагогическое образование" и "междисциплинарные исследования", которые интересуют обе стороны. Мы очень рады, что коллеги из Центра "Машук" присоединились к нам", — рассказала она.Сотрудничество с Российской академией образования делает образовательные программы Центра знаний "Машук" интересными и важными для педагогов, подчеркнул Антон Сериков."Эксперты академии – это люди, которым доверяют, к чьему мнению прислушиваются, и на чьи лекции специально приезжают. Мы выражаем большую благодарность нашим коллегам", — заявил он.Согласно заключенному соглашению, Российская академия образования и Центр знаний "Машук" займутся совместными исследованиями в сфере образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, внедрением их результатов в практику и проведением обучающих мероприятий по использованию современных методик и инструментов работы с детьми и молодежью.

https://sn.ria.ru/20250610/soglashenie-2022045969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга васильева, центр знаний машук, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование, россия