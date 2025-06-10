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РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук"
РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук" - РИА Новости, 10.06.2025
РАО будет сотрудничать с Центром знаний "Машук"
Российская академия образования и Центр знаний "Машук" заключили соглашение о сотрудничестве и о создании нового Научного центра РАО. Документ подписали во... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:43:00+03:00
2025-06-10T16:43:00+03:00
2025-06-10T16:44:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российская академия образования и Центр знаний "Машук" заключили соглашение о сотрудничестве и о создании нового Научного центра РАО. Документ подписали во вторник в пресс-центре "Россия сегодня" президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева и генеральный директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков.Подписанный документ формально закрепил давнее сотрудничество Российской академии образования с Центром знаний "Машук", через которое проходит большое количество молодых педагогов, отметила Ольга Васильева."На сегодняшний день нас интересуют несколько направлений сотрудничества. Это "развитие ребенка в условиях цифрового общества", "воспитание как фактор становления зрелой личности", "психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды", "непрерывное педагогическое образование" и "междисциплинарные исследования", которые интересуют обе стороны. Мы очень рады, что коллеги из Центра "Машук" присоединились к нам", — рассказала она.Сотрудничество с Российской академией образования делает образовательные программы Центра знаний "Машук" интересными и важными для педагогов, подчеркнул Антон Сериков."Эксперты академии – это люди, которым доверяют, к чьему мнению прислушиваются, и на чьи лекции специально приезжают. Мы выражаем большую благодарность нашим коллегам", — заявил он.Согласно заключенному соглашению, Российская академия образования и Центр знаний "Машук" займутся совместными исследованиями в сфере образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, внедрением их результатов в практику и проведением обучающих мероприятий по использованию современных методик и инструментов работы с детьми и молодежью.
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РИА Новости
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общество, ольга васильева, центр знаний машук, российская академия образования, социальный навигатор, сн_образование, россия
Общество, Ольга Васильева, Центр знаний Машук, Российская академия образования, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российская академия образования и Центр знаний "Машук" заключили соглашение о сотрудничестве и о создании нового Научного центра РАО. Документ подписали во вторник в пресс-центре "Россия сегодня" президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева и генеральный директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков.
Подписанный документ формально закрепил давнее сотрудничество Российской академии образования с Центром знаний "Машук", через которое проходит большое количество молодых педагогов, отметила Ольга Васильева.
"На сегодняшний день нас интересуют несколько направлений сотрудничества. Это "развитие ребенка в условиях цифрового общества", "воспитание как фактор становления зрелой личности", "психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды", "непрерывное педагогическое образование" и "междисциплинарные исследования", которые интересуют обе стороны. Мы очень рады, что коллеги из Центра "Машук" присоединились к нам", — рассказала она.
Сотрудничество с Российской академией образования делает образовательные программы Центра знаний "Машук" интересными и важными для педагогов, подчеркнул Антон Сериков.
"Эксперты академии – это люди, которым доверяют, к чьему мнению прислушиваются, и на чьи лекции специально приезжают. Мы выражаем большую благодарность нашим коллегам", — заявил он.
Согласно заключенному соглашению, Российская академия образования и Центр знаний "Машук" займутся совместными исследованиями в сфере образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, внедрением их результатов в практику и проведением обучающих мероприятий по использованию современных методик и инструментов работы с детьми и молодежью.