Рейтинг@Mail.ru
В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:47 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/rabota--2022041117.html
В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул
В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул - РИА Новости, 10.06.2025
В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул
В Московской области школьники, желающие провести каникулы с пользой, могут поучаствовать в программах временного трудоустройства. Эта возможность позволяет... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:47:00+03:00
2025-06-10T15:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880395453_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f8697b8db32df2560c44cbb2ef1a4421.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Московской области школьники, желающие провести каникулы с пользой, могут поучаствовать в программах временного трудоустройства. Эта возможность позволяет молодежи не только зарабатывать деньги, но и получать полезный трудовой опыт. Программа организована министерством социального развития Московской области совместно с кадровым центром региона, сообщил 360.ru.Планируется, что в нынешнем году рабочие места займут более 16 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Уже сегодня доступно более 8 тысяч открытых вакансий для подростков. Дополнительно учебные заведения формируют специальные трудовые бригады, где учащиеся могут совмещать полезную деятельность с оплатой труда."В настоящее время уже устроены на работу более 9 тысяч школьников. Летом этого года в Московской области временную работу получат более 30 тысяч подростков. Программа охватывает различные сферы деятельности, включая работу в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства", – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Рабочее время регулируется законом: 14-летниеподростки могут трудиться не более 4 часов в день, 15-летние – до 5 часов, а юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет – до 7 часов в день, но не более 35 часов в неделю.Кроме официальной заработной платы, трудоустроенные через портал "Работа России" школьники могут претендовать на дополнительное пособие от кадрового центра региона в размере 2646 рублей ежемесячно при полной отработанной норме рабочего времени.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880395453_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_114dba80c0d139e56ad22d7ddd5ee31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул

© РИА Новости / Евгений БиятовКурьер службы доставки во время дождя в Москве
Курьер службы доставки во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Московской области школьники, желающие провести каникулы с пользой, могут поучаствовать в программах временного трудоустройства. Эта возможность позволяет молодежи не только зарабатывать деньги, но и получать полезный трудовой опыт. Программа организована министерством социального развития Московской области совместно с кадровым центром региона, сообщил 360.ru.
Планируется, что в нынешнем году рабочие места займут более 16 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Уже сегодня доступно более 8 тысяч открытых вакансий для подростков. Дополнительно учебные заведения формируют специальные трудовые бригады, где учащиеся могут совмещать полезную деятельность с оплатой труда.
"В настоящее время уже устроены на работу более 9 тысяч школьников. Летом этого года в Московской области временную работу получат более 30 тысяч подростков. Программа охватывает различные сферы деятельности, включая работу в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства", – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Рабочее время регулируется законом: 14-летниеподростки могут трудиться не более 4 часов в день, 15-летние – до 5 часов, а юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет – до 7 часов в день, но не более 35 часов в неделю.
Кроме официальной заработной платы, трудоустроенные через портал "Работа России" школьники могут претендовать на дополнительное пособие от кадрового центра региона в размере 2646 рублей ежемесячно при полной отработанной норме рабочего времени.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала