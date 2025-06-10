https://ria.ru/20250610/rabota--2022041117.html

В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул

В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул - РИА Новости, 10.06.2025

В МО трудоустроят около 30 тыс. школьников в период летних каникул

В Московской области школьники, желающие провести каникулы с пользой, могут поучаствовать в программах временного трудоустройства. Эта возможность позволяет... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:47:00+03:00

2025-06-10T15:47:00+03:00

2025-06-10T15:47:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880395453_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f8697b8db32df2560c44cbb2ef1a4421.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Московской области школьники, желающие провести каникулы с пользой, могут поучаствовать в программах временного трудоустройства. Эта возможность позволяет молодежи не только зарабатывать деньги, но и получать полезный трудовой опыт. Программа организована министерством социального развития Московской области совместно с кадровым центром региона, сообщил 360.ru.Планируется, что в нынешнем году рабочие места займут более 16 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Уже сегодня доступно более 8 тысяч открытых вакансий для подростков. Дополнительно учебные заведения формируют специальные трудовые бригады, где учащиеся могут совмещать полезную деятельность с оплатой труда."В настоящее время уже устроены на работу более 9 тысяч школьников. Летом этого года в Московской области временную работу получат более 30 тысяч подростков. Программа охватывает различные сферы деятельности, включая работу в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства", – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Рабочее время регулируется законом: 14-летниеподростки могут трудиться не более 4 часов в день, 15-летние – до 5 часов, а юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет – до 7 часов в день, но не более 35 часов в неделю.Кроме официальной заработной платы, трудоустроенные через портал "Работа России" школьники могут претендовать на дополнительное пособие от кадрового центра региона в размере 2646 рублей ежемесячно при полной отработанной норме рабочего времени.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)