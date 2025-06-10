https://ria.ru/20250610/putin-2022070706.html

Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин

Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025

Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин

Внутренние смуты и потрясения в истории России чаще всего подпитывались и разжигались извне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:24:00+03:00

2025-06-10T17:24:00+03:00

2025-06-10T17:24:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Внутренние смуты и потрясения в истории России чаще всего подпитывались и разжигались извне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции. Путин также отметил, что "нам важно беречь и укрепленность сплоченность общества".

https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html

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россия, владимир путин, политика