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Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
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17:24 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022070706.html
Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин
Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин
Внутренние смуты и потрясения в истории России чаще всего подпитывались и разжигались извне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:24:00+03:00
2025-06-10T17:24:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Внутренние смуты и потрясения в истории России чаще всего подпитывались и разжигались извне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции. Путин также отметил, что "нам важно беречь и укрепленность сплоченность общества".
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Внутренние смуты в России чаще всего подпитывались извне, заявил Путин

Путин: внутренние смуты и потрясения в России чаще всего подпитывались извне

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Внутренние смуты и потрясения в истории России чаще всего подпитывались и разжигались извне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Путин также отметил, что "нам важно беречь и укрепленность сплоченность общества".
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