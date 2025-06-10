https://ria.ru/20250610/putin-2022067514.html

Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей

Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно совершенствовать законодательство, направленное на защиту традиционных ценностей. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:14:00+03:00

2025-06-10T17:14:00+03:00

2025-06-10T17:14:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно совершенствовать законодательство, направленное на защиту традиционных ценностей. "Нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/putin-2022058355.html

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россия, владимир путин, общество