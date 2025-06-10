https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html
Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин
Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин
Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу на системной основе, такая работа важна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:06:00+03:00
2025-06-10T17:06:00+03:00
2025-06-10T17:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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сн_образование
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу на системной основе, такая работа важна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества… Отмечу, что в российскую школу на системной основе вернулась воспитательная составляющая. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин
Путин: в российскую школу вернулась воспитательная составляющая