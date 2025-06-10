https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html

Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин

Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025

Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин

Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу на системной основе, такая работа важна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:06:00+03:00

2025-06-10T17:06:00+03:00

2025-06-10T17:14:00+03:00

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу на системной основе, такая работа важна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества… Отмечу, что в российскую школу на системной основе вернулась воспитательная составляющая. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование