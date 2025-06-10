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Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности - РИА Новости, 10.06.2025
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16:59 10.06.2025 (обновлено: 17:12 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html
Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности
Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности - РИА Новости, 10.06.2025
Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности
Президент России Владимир Путин отметил важность работы по противодействию попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:59:00+03:00
2025-06-10T17:12:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы по противодействию попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные российские ценности."Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи, установки, разрушающие наши ценности", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства подчеркнул, что в современном мире часто "продавливаются" так называемые неолиберальные ценности, их пытаются навязать целым народам."Понятно, почему. Потому что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности

Путин призвал к борьбе с навязыванием установок, разрушающих российские ценности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы по противодействию попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные российские ценности.
«
"Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи, установки, разрушающие наши ценности", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства подчеркнул, что в современном мире часто "продавливаются" так называемые неолиберальные ценности, их пытаются навязать целым народам.
"Понятно, почему. Потому что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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