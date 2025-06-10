https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html

Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности

Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности - РИА Новости, 10.06.2025

Путин потребовал бороться с установками, разрушающими российские ценности

Президент России Владимир Путин отметил важность работы по противодействию попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:59:00+03:00

2025-06-10T16:59:00+03:00

2025-06-10T17:12:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы по противодействию попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные российские ценности."Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи, установки, разрушающие наши ценности", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства подчеркнул, что в современном мире часто "продавливаются" так называемые неолиберальные ценности, их пытаются навязать целым народам."Понятно, почему. Потому что лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия