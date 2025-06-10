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Путин рассказал о единомышленниках России - РИА Новости, 10.06.2025
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16:52 10.06.2025 (обновлено: 17:07 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022057679.html
Путин рассказал о единомышленниках России
Путин рассказал о единомышленниках России - РИА Новости, 10.06.2025
Путин рассказал о единомышленниках России
У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:52:00+03:00
2025-06-10T17:07:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин."Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин рассказал о единомышленниках России

Путин: у России есть много единомышленников во всем мире

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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