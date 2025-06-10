https://ria.ru/20250610/putin-2022057679.html

Путин рассказал о единомышленниках России

Путин рассказал о единомышленниках России - РИА Новости, 10.06.2025

Путин рассказал о единомышленниках России

У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:52:00+03:00

2025-06-10T16:52:00+03:00

2025-06-10T17:07:00+03:00

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин."Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Максим Зубков

владимир путин, россия, в мире