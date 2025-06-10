https://ria.ru/20250610/putin-2022053813.html
Путин внес "Почту Крыма" в список стратегических предприятий
Путин внес "Почту Крыма" в список стратегических предприятий - РИА Новости, 10.06.2025
Путин внес "Почту Крыма" в список стратегических предприятий
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении "Почты Крыма" в перечень стратегических предприятий. Указ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:35:00+03:00
2025-06-10T16:35:00+03:00
2025-06-10T19:31:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении "Почты Крыма" в перечень стратегических предприятий. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009… изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "557 Почта Крыма, г. Симферополь", - говорится в документе. ФГУП "Почта Крыма" создано распоряжением правительства РФ в апреле 2014 года. Операционную деятельность в полном объеме осуществляет с ноября того же года. В структуру "Почты Крыма" входят семь почтамтов, Центр обработки и перевозки почты (ЦОПП) и 554 отделения почтовой связи (387 сельских, 152 городских и 15 передвижных).
https://ria.ru/20250607/putin-2021521493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин внес "Почту Крыма" в список стратегических предприятий
Путин утвердил включение "Почты Крыма" в перечень стратегических предприятий