https://ria.ru/20250610/putin-2022046276.html

Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения

Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения - РИА Новости, 10.06.2025

Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин назвал удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения самым главным критерием качества работы властей. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:06:00+03:00

2025-06-10T16:06:00+03:00

2025-06-10T16:06:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения самым главным критерием качества работы властей. "Поздравляя всех медицинских работников страны с приближающимся праздником и отдавая должное и усилиям, и героизму, и самоотверженности, и подвижничеству, все-таки еще раз хочу напомнить, что удовлетворенность системой здравоохранения гражданами РФ - главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html

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2025

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общество, россия, владимир путин