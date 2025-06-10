https://ria.ru/20250610/putin-2022046276.html
Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения
Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения - РИА Новости, 10.06.2025
Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения
Президент России Владимир Путин назвал удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения самым главным критерием качества работы властей. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:06:00+03:00
2025-06-10T16:06:00+03:00
2025-06-10T16:06:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения самым главным критерием качества работы властей. "Поздравляя всех медицинских работников страны с приближающимся праздником и отдавая должное и усилиям, и героизму, и самоотверженности, и подвижничеству, все-таки еще раз хочу напомнить, что удовлетворенность системой здравоохранения гражданами РФ - главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения
Путин оценил удовлетворенность россиян работой системой здравоохранения