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Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже - РИА Новости, 10.06.2025
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15:32 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022035924.html
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже - РИА Новости, 10.06.2025
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил строителей радиотерапевтического комплекса онкоцентра в Воронеже за работу, отметив короткие сроки строительства. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:32:00+03:00
2025-06-10T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил строителей радиотерапевтического комплекса онкоцентра в Воронеже за работу, отметив короткие сроки строительства. "Я посмотрел, стройка шла с мая 23-го года по декабрь 24-го года. Это всего один год и семь месяцев. Достаточно хорошие сроки, и я сейчас услышал, что качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу... Молодцы. Передайте им слова благодарности", - сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ. На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний. В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.
https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html
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общество, здоровье - общество, россия, воронеж, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Воронеж, Владимир Путин
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже

Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже за хорошую и быструю работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил строителей радиотерапевтического комплекса онкоцентра в Воронеже за работу, отметив короткие сроки строительства.
«
"Я посмотрел, стройка шла с мая 23-го года по декабрь 24-го года. Это всего один год и семь месяцев. Достаточно хорошие сроки, и я сейчас услышал, что качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу... Молодцы. Передайте им слова благодарности", - сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ.
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На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний.
В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория.
Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.
Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.
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