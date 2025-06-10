https://ria.ru/20250610/putin-2022035924.html
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже - РИА Новости, 10.06.2025
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил строителей радиотерапевтического комплекса онкоцентра в Воронеже за работу, отметив короткие сроки строительства. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:32:00+03:00
2025-06-10T15:32:00+03:00
2025-06-10T15:32:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
воронеж
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил строителей радиотерапевтического комплекса онкоцентра в Воронеже за работу, отметив короткие сроки строительства. "Я посмотрел, стройка шла с мая 23-го года по декабрь 24-го года. Это всего один год и семь месяцев. Достаточно хорошие сроки, и я сейчас услышал, что качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу... Молодцы. Передайте им слова благодарности", - сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ. На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний. В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.
https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html
https://ria.ru/20250214/kaprin-1999090088.html
россия
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, воронеж, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Воронеж, Владимир Путин
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже
Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже за хорошую и быструю работу
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил строителей радиотерапевтического комплекса онкоцентра в Воронеже за работу, отметив короткие сроки строительства.
«
"Я посмотрел, стройка шла с мая 23-го года по декабрь 24-го года. Это всего один год и семь месяцев. Достаточно хорошие сроки, и я сейчас услышал, что качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу... Молодцы. Передайте им слова благодарности", - сказал Путин
во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ
.
На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний.
В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория.
Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
.
Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.