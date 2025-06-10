https://ria.ru/20250610/produkty-2021932608.html

СМИ: предприниматели выступили против проекта "российской полки"

СМИ: предприниматели выступили против проекта "российской полки" - РИА Новости, 10.06.2025

СМИ: предприниматели выступили против проекта "российской полки"

Профассоциации выступили против проекта о "российской полке", пишет издание "Ведомости". РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:52:00+03:00

2025-06-10T08:52:00+03:00

2025-06-10T08:52:00+03:00

евразийский экономический союз

алексей говырин

россия

экономика

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Профассоциации выступили против проекта о "российской полке", пишет издание "Ведомости"."Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о "российской полке", — говорится в сообщении.По их словам, этот законопроект ущемляет интересы иностранных фирм, локализовавших товары в России.Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин на прошлой неделе сообщил, что законопроект о специальных полках для продукции, произведенной в России или странах ЕАЭС, готовится к внесению в Госдуму. Идея "национальной полки" в магазинах и на маркетплейсах возникла еще в 2023 году, но именно сейчас она близка к тому, чтобы перейти из черновиков в реальность, заявил он.

https://ria.ru/20250602/roskachestvo-2020570742.html

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евразийский экономический союз, алексей говырин, россия, экономика, госдума рф, общество