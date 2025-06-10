https://ria.ru/20250610/pridnestrove-2022105357.html

В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП

В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП - РИА Новости, 10.06.2025

В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП

Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:53:00+03:00

2025-06-10T18:53:00+03:00

2025-06-10T18:53:00+03:00

в мире

приднестровская молдавская республика

александр коршунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100776/94/1007769485_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_0861c9406f039b7766fcf471532f47c9.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, заявил спикер парламента Александр Коршунов во вторник на заседании президиума. Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня. "Сегодня поступил указ президента ПМР о введении режима чрезвычайного экономического положения в нашей республике. Соответственно, мы должны провести чрезвычайное заседание Верховного Совета ПМР. Предлагаю провести его завтра, 11 июня", - приводит пресс-служба парламента слова Коршунова. По данным пресс-службы, необходимость введения режима ЧП в экономике обусловлена сложной экономической ситуацией, которая вызвана сокращением поставок газа в Приднестровье.

https://ria.ru/20250212/pmr-1998940881.html

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, приднестровская молдавская республика, александр коршунов