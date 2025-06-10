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В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП - РИА Новости, 10.06.2025
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18:53 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/pridnestrove-2022105357.html
В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП
В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП - РИА Новости, 10.06.2025
В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП
Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:53:00+03:00
2025-06-10T18:53:00+03:00
в мире
приднестровская молдавская республика
александр коршунов
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ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, заявил спикер парламента Александр Коршунов во вторник на заседании президиума. Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня. "Сегодня поступил указ президента ПМР о введении режима чрезвычайного экономического положения в нашей республике. Соответственно, мы должны провести чрезвычайное заседание Верховного Совета ПМР. Предлагаю провести его завтра, 11 июня", - приводит пресс-служба парламента слова Коршунова. По данным пресс-службы, необходимость введения режима ЧП в экономике обусловлена сложной экономической ситуацией, которая вызвана сокращением поставок газа в Приднестровье.
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в мире, приднестровская молдавская республика, александр коршунов
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Александр Коршунов
В Приднестровье рассмотрят вопрос о введении режима экономического ЧП

Парламент ПМР рассмотрит вопрос о введении режима экономического ЧП 11 июня

© AP Photo / Bela SzandelszkyВозле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Верховный Совет (парламент) Приднестровья в среду рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, заявил спикер парламента Александр Коршунов во вторник на заседании президиума.
Из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье указом президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня.
"Сегодня поступил указ президента ПМР о введении режима чрезвычайного экономического положения в нашей республике. Соответственно, мы должны провести чрезвычайное заседание Верховного Совета ПМР. Предлагаю провести его завтра, 11 июня", - приводит пресс-служба парламента слова Коршунова.
По данным пресс-службы, необходимость введения режима ЧП в экономике обусловлена сложной экономической ситуацией, которая вызвана сокращением поставок газа в Приднестровье.
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаАлександр Коршунов
 
 
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