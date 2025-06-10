https://ria.ru/20250610/pridnestrove-2022002394.html

Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР

Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР - РИА Новости, 10.06.2025

Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР

Вывод российского военного контингента из Приднестровья на сегодняшний день невозможен по политическим и техническим причинам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:47:00+03:00

2025-06-10T13:47:00+03:00

2025-06-10T13:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Вывод российского военного контингента из Приднестровья на сегодняшний день невозможен по политическим и техническим причинам, заявил в интервью РИА Новости создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных. А спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отмечал, что миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС. "Требование о выводе российских войск с территории Молдовы — это одна из постоянных позиций как стран НАТО, так и Европейского Союза. И это не новое… Однако, на сегодняшний день, на мой взгляд, это технически и политически практически невозможно. Во-первых, как это реализовать на практике, технически? А во-вторых, ясно, что Российская Федерация на это не согласится. Россия скажет, что в Приднестровье есть склад оружия, что там находится миротворческий контингент, развернутый в соответствии с протоколом, подписанным еще в 1992 году президентом Молдовы Мирчей Снегуром. Исходя из этого документа, миротворческие силы должны быть выведены только после того, как денонсируется протокол. Денонсировала Молдову этот протокол? Нет", - сказал Гайчук. Он отметил, что по протоколу, когда произойдет политическое урегулирование конфликта, то есть де-факто признание суверенитета Кишинева над Тирасполем, тогда исчезнет и необходимость в миротворческих силах. "Все должно идти поэтапно и в рамках закона. Есть мнение, что это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. За все время, насколько мне известно, был только один трагический случай со смертельным исходом. Но в целом на самом деле за 30 лет в регионе мы наблюдаем стабильность", - подчеркнул Гайчук. По его словам, миротворцы и сейчас являются гарантами безопасности. "Знаете, это такой философский вопрос, узнаешь о том, нужны ли только после того, как они уйдут. Потому что пока они сегодня есть, никаких конфликтов, никаких проблем, люди живут, здравствуют, передвигаются. И вот появляется такое чувство: зачем они, давайте уберем. А потом начнут стрелять, начнутся беспорядки", - пояснил экс-глава минобороны. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250527/repressii-2019270588.html

https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, игорь гросу, оон, евросоюз, нато