Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/pridnestrove-2022002394.html
Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР
Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР - РИА Новости, 10.06.2025
Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР
Вывод российского военного контингента из Приднестровья на сегодняшний день невозможен по политическим и техническим причинам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:47:00+03:00
2025-06-10T13:47:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
игорь гросу
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021933993_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_697ef11ba5008682bc643f25eb581845.jpg
КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Вывод российского военного контингента из Приднестровья на сегодняшний день невозможен по политическим и техническим причинам, заявил в интервью РИА Новости создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных. А спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отмечал, что миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС. "Требование о выводе российских войск с территории Молдовы — это одна из постоянных позиций как стран НАТО, так и Европейского Союза. И это не новое… Однако, на сегодняшний день, на мой взгляд, это технически и политически практически невозможно. Во-первых, как это реализовать на практике, технически? А во-вторых, ясно, что Российская Федерация на это не согласится. Россия скажет, что в Приднестровье есть склад оружия, что там находится миротворческий контингент, развернутый в соответствии с протоколом, подписанным еще в 1992 году президентом Молдовы Мирчей Снегуром. Исходя из этого документа, миротворческие силы должны быть выведены только после того, как денонсируется протокол. Денонсировала Молдову этот протокол? Нет", - сказал Гайчук. Он отметил, что по протоколу, когда произойдет политическое урегулирование конфликта, то есть де-факто признание суверенитета Кишинева над Тирасполем, тогда исчезнет и необходимость в миротворческих силах. "Все должно идти поэтапно и в рамках закона. Есть мнение, что это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. За все время, насколько мне известно, был только один трагический случай со смертельным исходом. Но в целом на самом деле за 30 лет в регионе мы наблюдаем стабильность", - подчеркнул Гайчук. По его словам, миротворцы и сейчас являются гарантами безопасности. "Знаете, это такой философский вопрос, узнаешь о том, нужны ли только после того, как они уйдут. Потому что пока они сегодня есть, никаких конфликтов, никаких проблем, люди живут, здравствуют, передвигаются. И вот появляется такое чувство: зачем они, давайте уберем. А потом начнут стрелять, начнутся беспорядки", - пояснил экс-глава минобороны. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250527/repressii-2019270588.html
https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021933993_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_548ef309193f182e0511fceefabf280f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, игорь гросу, оон, евросоюз, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Игорь Гросу, ООН, Евросоюз, НАТО
Экс-министр обороны Молдавии исключил вывод российских войск из ПМР

Экс-министр обороны Молдавии Гайчук: вывод российских войск из ПМР невозможен

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВиктор Гайчук
Виктор Гайчук - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Виктор Гайчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Вывод российского военного контингента из Приднестровья на сегодняшний день невозможен по политическим и техническим причинам, заявил в интервью РИА Новости создатель платформы "За Молдову", бывший министр обороны Молдавии Виктор Гайчук.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных. А спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отмечал, что миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям
27 мая, 10:03
"Требование о выводе российских войск с территории Молдовы — это одна из постоянных позиций как стран НАТО, так и Европейского Союза. И это не новое… Однако, на сегодняшний день, на мой взгляд, это технически и политически практически невозможно. Во-первых, как это реализовать на практике, технически? А во-вторых, ясно, что Российская Федерация на это не согласится. Россия скажет, что в Приднестровье есть склад оружия, что там находится миротворческий контингент, развернутый в соответствии с протоколом, подписанным еще в 1992 году президентом Молдовы Мирчей Снегуром. Исходя из этого документа, миротворческие силы должны быть выведены только после того, как денонсируется протокол. Денонсировала Молдову этот протокол? Нет", - сказал Гайчук.
Он отметил, что по протоколу, когда произойдет политическое урегулирование конфликта, то есть де-факто признание суверенитета Кишинева над Тирасполем, тогда исчезнет и необходимость в миротворческих силах. "Все должно идти поэтапно и в рамках закона. Есть мнение, что это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. За все время, насколько мне известно, был только один трагический случай со смертельным исходом. Но в целом на самом деле за 30 лет в регионе мы наблюдаем стабильность", - подчеркнул Гайчук.
По его словам, миротворцы и сейчас являются гарантами безопасности. "Знаете, это такой философский вопрос, узнаешь о том, нужны ли только после того, как они уйдут. Потому что пока они сегодня есть, никаких конфликтов, никаких проблем, люди живут, здравствуют, передвигаются. И вот появляется такое чувство: зачем они, давайте уберем. А потом начнут стрелять, начнутся беспорядки", - пояснил экс-глава минобороны.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
5 июня, 00:51
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР
31 января, 08:04
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуИгорь ГросуООНЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала