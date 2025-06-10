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Супругов, возможно, причастных к атаке дронов, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.06.2025
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16:36 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/priangare-2022052390.html
Супругов, возможно, причастных к атаке дронов, внесли в список террористов
Супругов, возможно, причастных к атаке дронов, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.06.2025
Супругов, возможно, причастных к атаке дронов, внесли в список террористов
Супруги Артем и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:36:00+03:00
2025-06-10T16:36:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Супруги Артем и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Тимофеева Екатерина Владимировна*, 01.07.1990 г.р. , г. Киев, Тимофеев Артем Игоревич*, 08.12.1987 г.р. , гор. Житомир УССР", - говорится в перечне. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Супругов, возможно, причастных к атаке дронов, внесли в список террористов

Супругов, возможно, причастных к атаке дронов ВСУ, внесли в список террористов

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Супруги Артем и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Тимофеева Екатерина Владимировна*, 01.07.1990 г.р. , г. Киев, Тимофеев Артем Игоревич*, 08.12.1987 г.р. , гор. Житомир УССР", - говорится в перечне.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны
2 июня, 10:18
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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