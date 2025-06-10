Супругов, возможно, причастных к атаке дронов, внесли в список террористов
Супругов, возможно, причастных к атаке дронов ВСУ, внесли в список террористов
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Супруги Артем и Екатерина Тимофеевы*, возможно, причастные к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Тимофеева Екатерина Владимировна*, 01.07.1990 г.р. , г. Киев, Тимофеев Артем Игоревич*, 08.12.1987 г.р. , гор. Житомир УССР", - говорится в перечне.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.