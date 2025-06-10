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В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену - РИА Новости, 10.06.2025
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05:27 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/priamure-2021919991.html
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену - РИА Новости, 10.06.2025
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену
Жителя Приамурья, который по указанию спецслужб Украины поджёг военкомат в Благовещенске, осудили на 19 лет лишения свободы по статье за госизмену и теракт,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:27:00+03:00
2025-06-10T05:27:00+03:00
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Жителя Приамурья, который по указанию спецслужб Украины поджёг военкомат в Благовещенске, осудили на 19 лет лишения свободы по статье за госизмену и теракт, сообщает управление ФСБ по Амурской области. Сотрудники УФСБ установили, что в 2023 году 20-летний амурчанин, по указанию спецслужб Украины в мессенджере Telegram, поджог здание военного комиссариата Благовещенска с помощью бутылки с зажигательной смесью. "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, части 1 статьи 205 УК РФ – государственная измена и теракт. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет и остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, украина, благовещенск, амурская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Украина, Благовещенск, Амурская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену

В Приамурье суд приговорил к 19 годам за госизмену поджигателя военкомата

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Жителя Приамурья, который по указанию спецслужб Украины поджёг военкомат в Благовещенске, осудили на 19 лет лишения свободы по статье за госизмену и теракт, сообщает управление ФСБ по Амурской области.
Сотрудники УФСБ установили, что в 2023 году 20-летний амурчанин, по указанию спецслужб Украины в мессенджере Telegram, поджог здание военного комиссариата Благовещенска с помощью бутылки с зажигательной смесью.
"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, части 1 статьи 205 УК РФ – государственная измена и теракт. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет и остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияУкраинаБлаговещенскАмурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
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