https://ria.ru/20250610/priamure-2021919991.html
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену - РИА Новости, 10.06.2025
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену
Жителя Приамурья, который по указанию спецслужб Украины поджёг военкомат в Благовещенске, осудили на 19 лет лишения свободы по статье за госизмену и теракт,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:27:00+03:00
2025-06-10T05:27:00+03:00
2025-06-10T05:27:00+03:00
происшествия
украина
благовещенск
амурская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Жителя Приамурья, который по указанию спецслужб Украины поджёг военкомат в Благовещенске, осудили на 19 лет лишения свободы по статье за госизмену и теракт, сообщает управление ФСБ по Амурской области. Сотрудники УФСБ установили, что в 2023 году 20-летний амурчанин, по указанию спецслужб Украины в мессенджере Telegram, поджог здание военного комиссариата Благовещенска с помощью бутылки с зажигательной смесью. "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда россиянин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, части 1 статьи 205 УК РФ – государственная измена и теракт. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых трех лет и остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250606/omsk-2021342813.html
украина
благовещенск
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, благовещенск, амурская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Украина, Благовещенск, Амурская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В Приамурье поджигателя военкомата приговорили к 19 годам за госизмену
В Приамурье суд приговорил к 19 годам за госизмену поджигателя военкомата