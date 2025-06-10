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Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году - РИА Новости, 10.06.2025
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10:34 10.06.2025 (обновлено: 10:42 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/prestupleniya-2021954454.html
Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году
Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году - РИА Новости, 10.06.2025
Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году
Силовики в СНГ в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:34:00+03:00
2025-06-10T10:42:00+03:00
снг
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовики в СНГ в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников."В прошлом году специальными службами и правоохранительными органами стран СНГ предотвращено 550 преступлений террористического и экстремистского характера, установлено свыше 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников, привлечено к уголовной ответственности более 1,5 тысяч лиц указанной категории", - говорится в обращении Бортникова к участникам совещания антитеррористических структур стран СНГ.
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снг, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
СНГ, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году

Бортников: ФСБ предотвратили 550 террористических преступлений в СНГ в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовики в СНГ в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников.
"В прошлом году специальными службами и правоохранительными органами стран СНГ предотвращено 550 преступлений террористического и экстремистского характера, установлено свыше 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников, привлечено к уголовной ответственности более 1,5 тысяч лиц указанной категории", - говорится в обращении Бортникова к участникам совещания антитеррористических структур стран СНГ.
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СНГРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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