https://ria.ru/20250610/prestupleniya-2021954454.html

Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году

Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году - РИА Новости, 10.06.2025

Глава ФСБ рассказал о числе террористических преступлений в СНГ в 2024 году

Силовики в СНГ в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:34:00+03:00

2025-06-10T10:34:00+03:00

2025-06-10T10:42:00+03:00

снг

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовики в СНГ в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников."В прошлом году специальными службами и правоохранительными органами стран СНГ предотвращено 550 преступлений террористического и экстремистского характера, установлено свыше 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников, привлечено к уголовной ответственности более 1,5 тысяч лиц указанной категории", - говорится в обращении Бортникова к участникам совещания антитеррористических структур стран СНГ.

https://ria.ru/20250609/fsb-2021718974.html

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снг, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)