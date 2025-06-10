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Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров"
Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров" - РИА Новости, 10.06.2025
Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров"
Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров" по итогам ежегодной премии за вклад в развитие индустрии товаров и услуг для детей "Золотой... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:35:00+03:00
2025-06-10T17:35:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров" по итогам ежегодной премии за вклад в развитие индустрии товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок", сообщает пресс-служба правительства региона. Победителей премии "Золотой медвежонок" определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет. Эксперты оценивают продуманность игрушек, их функциональность, полезность, качество и безопасность для детей. "Кировскую область в соискании премии представляли 7 товаров для детей от шести вятских производителей. Регион стал обладателем диплома в номинации "Зал славы индустрии детских товаров". Он вручается за заслуги и достижения в индустрии детских товаров", - говорится в сообщении. Награду из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Минпромторга России Антона Алиханова получил губернатор Кировской области Александр Соколов. "В Кировской области более 70 организаций производят детские товары. Их знают и любят дети по всей стране. Ассортимент широкий: игры и игрушки, детская одежда и обувь, мебель, спортивный инвентарь, косметика для детей. Все они — эталон качества. Будем и дальше делать все, чтобы кировская продукция для детей соответствовала самым высоким стандартам", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Обладателем "Золотого медвежонка" стала кировская компания "Пема". Ее кукольный домик "Луиза" признан лучшим в номинации "Игры и игрушки".
https://ria.ru/20250526/semi-2019194443.html
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кировская область, россия, дети
Кировская область, Кировская область, Россия, Дети
Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров"
Кировская область вошла в "Зал славы" по итогам премии Золотой медвежонок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Кировская область вошла в "Зал славы индустрии детских товаров" по итогам ежегодной премии за вклад в развитие индустрии товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок", сообщает пресс-служба правительства региона.
Победителей премии "Золотой медвежонок" определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет. Эксперты оценивают продуманность игрушек, их функциональность, полезность, качество и безопасность для детей.
"Кировскую область в соискании премии представляли 7 товаров для детей от шести вятских производителей. Регион стал обладателем диплома в номинации "Зал славы индустрии детских товаров". Он вручается за заслуги и достижения в индустрии детских товаров", - говорится в сообщении.
Награду из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Минпромторга России Антона Алиханова получил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"В Кировской области более 70 организаций производят детские товары. Их знают и любят дети по всей стране. Ассортимент широкий: игры и игрушки, детская одежда и обувь, мебель, спортивный инвентарь, косметика для детей. Все они — эталон качества. Будем и дальше делать все, чтобы кировская продукция для детей соответствовала самым высоким стандартам", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Обладателем "Золотого медвежонка" стала кировская компания "Пема". Ее кукольный домик "Луиза" признан лучшим в номинации "Игры и игрушки".