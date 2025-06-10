Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год
Кузнецов, Макаров и Никитин стали лауреатами госпремии в области науки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин стали лауреатами госпремии РФ за 2024 год в области науки и технологий, сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко.
Николай Кузнецов. Архивное фото
"Сегодня президент (РФ Владимир Путин) подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и технологий: три работы. Первая работа - Кузнецова. Он - математик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Госпремия за работу по математике вручается впервые с 2013 года", - сказал Фурсенко в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2024 год.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров
Директор института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров. Архивное фото
Максим Никитин. Архивное фото