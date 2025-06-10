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Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год - РИА Новости, 10.06.2025
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Наука
 
11:23 10.06.2025 (обновлено: 11:44 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/premiya-2021964334.html
Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год
Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год - РИА Новости, 10.06.2025
Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год
Математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин стали лауреатами госпремии РФ за 2024 год в области науки и технологий, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:23:00+03:00
2025-06-10T11:44:00+03:00
наука
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин стали лауреатами госпремии РФ за 2024 год в области науки и технологий, сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко."Сегодня президент (РФ Владимир Путин) подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и технологий: три работы. Первая работа - Кузнецова. Он - математик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Госпремия за работу по математике вручается впервые с 2013 года", - сказал Фурсенко в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2024 год.Кроме того, лауреатами государственной премии РФ за прошлый год в области науки и технологий стали академик РАН Макаров, а также Никитин, работа которого связана доставкой лекарств с помощью наночастиц. Как отметил Фурсенко, Никитин - самый молодой лауреат премии.
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россия
Наука, Россия
Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год

Кузнецов, Макаров и Никитин стали лауреатами госпремии в области науки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин стали лауреатами госпремии РФ за 2024 год в области науки и технологий, сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко.
CC BY-SA 4.0 / Kudryashova lena / Николай Кузнецов
Николай Кузнецов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Kudryashova lena /
Николай Кузнецов. Архивное фото
"Сегодня президент (РФ Владимир Путин) подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и технологий: три работы. Первая работа - Кузнецова. Он - математик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Госпремия за работу по математике вручается впервые с 2013 года", - сказал Фурсенко в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2024 год.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров
Директор института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров. Архивное фото
Кроме того, лауреатами государственной премии РФ за прошлый год в области науки и технологий стали академик РАН Макаров, а также Никитин, работа которого связана доставкой лекарств с помощью наночастиц. Как отметил Фурсенко, Никитин - самый молодой лауреат премии.
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМаксим Никитин
Максим Никитин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Максим Никитин. Архивное фото
 
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