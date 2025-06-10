https://ria.ru/20250610/premiya-2021964334.html

Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год

Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год - РИА Новости, 10.06.2025

Названы лауреаты госпремии в области науки за 2024 год

Математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин стали лауреатами госпремии РФ за 2024 год в области науки и технологий, сообщил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:23:00+03:00

2025-06-10T11:23:00+03:00

2025-06-10T11:44:00+03:00

наука

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин стали лауреатами госпремии РФ за 2024 год в области науки и технологий, сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко."Сегодня президент (РФ Владимир Путин) подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и технологий: три работы. Первая работа - Кузнецова. Он - математик, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Госпремия за работу по математике вручается впервые с 2013 года", - сказал Фурсенко в ходе оглашения имен лауреатов государственных премий РФ за 2024 год.Кроме того, лауреатами государственной премии РФ за прошлый год в области науки и технологий стали академик РАН Макаров, а также Никитин, работа которого связана доставкой лекарств с помощью наночастиц. Как отметил Фурсенко, Никитин - самый молодой лауреат премии.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия