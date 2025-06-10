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Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:22:00+03:00
2025-06-10T07:22:00+03:00
2025-06-10T07:43:00+03:00
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владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.По данным МЧС, во вторник от пожара на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская были спасены 24 человека, один человек погиб. Ранее пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер". По данным следователей, оно ошвартовано к причалу судоремонтного завода "Дальзавод"."В 14.06 (7.06 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
МЧС: во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек