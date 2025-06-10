https://ria.ru/20250610/podmoskove-2021994955.html

Свыше 1 тыс объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье

Свыше 1 тыс объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2025

Свыше 1 тыс объектов водоснабжения и водоотведения обновят в Подмосковье

В Московской области за пять лет планируют модернизировать более 1 тысячи объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:17:00+03:00

2025-06-10T13:17:00+03:00

2025-06-10T18:05:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Московской области за пять лет планируют модернизировать более 1 тысячи объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В Подмосковье идет работа по обновлению коммунальных систем в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В числе ключевых задач - замена изношенных сетей, обновление водозаборных узлов и очистных сооружений. Вопросы обсудили на совещании, его провел губернатор региона Андрей Воробьев, в нем участвовали члены регионального правительства и главы муниципальных округов. "Один из национальных проектов предполагает комплексную модернизацию ЖКХ. Мы ведем масштабные работы по тепло- и электроснабжению. Третья большая программа – это водоснабжение и водоотведение. Она у нас рассчитана на три года, запланировано 640 мероприятий, из которых 150 должны быть выполнены уже в этом году. Самые большие городские округа, которые она затронет – это Истра, Можайский, Дмитровский, Одинцовский, Солнечногорск, Щелково. Но и все другие муниципалитеты не менее важны", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Из 640 мероприятий, запланированных на ближайшие три года, 380 относятся к объектам водоснабжения, включая сети и водозаборные узлы, а 260 – к водоотведению, куда входят канализационные сети, очистные сооружения и насосные станции. Общий объем финансирования этих проектов – 277 миллиардов рублей. Основная часть работ сосредоточена в Одинцовском, Орехово-Зуевском округах, а также в Воскресенске, Истре и Зарайске. В текущем году программа включает 150 объектов, из которых 99 связаны с водоснабжением и 51 — с водоотведением. На эти цели выделено более 55 миллиардов рублей. Наибольшее количество мероприятий запланировано в Истре, Солнечногорске, Можайском, Дмитровском и Одинцовском округах. При этом треть объектов уже достигла высокой строительной готовности. Одновременно разрабатываются предложения по включению в государственную программу других объектов водоснабжения и водоотведения. "Мы провели штабную работу, у нас было создано восемь рабочих групп, обследовано около 1500 объектов в 53 муниципалитетах. По ее итогам предлагаем дополнительно включить в госпрограмму 1253 мероприятия на сумму 255 миллиардов рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 километров сетей водоснабжения и 370 километров водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций", – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев. Глава ведомства добавил, что в приоритете находятся аварийные объекты и объекты с высоким износом, а также те, где зафиксированы экологические нарушения, критически важные узлы, такие как насосные станции, очистные сооружения и системы водоснабжения для теплосетей. Также учитывают экономическую выгоду и просьбы жителей. Министр отметил, что топ-5 муниципалитетов по количеству запланированных мероприятий — это Ступино, Коломна, Пушкинский городской округ, Чехов и Луховицы. Эти работы планируется завершить до конца 2030 года. Так, в муниципальном округе Истра в 2025 году уже ввели в эксплуатацию станцию очистки воды в селе Новопетровское. Также капитально отремонтируют сети водоснабжения на улицах Дедовска и Истры. Планируется запустить станцию очистки воды в деревнях Синево, Красновидово, Вельяминово, Алехново. В городском округе Щелково в 2025 году завершили реконструкцию межрайонных очистных сооружений. До конца года планируют капитально отремонтировать канализационный коллектор от Королева до Щелкова. В Одинцовском городском округе в 2025 году проведут капитальный ремонт сетей водоснабжения в поселке Лесной городок и реконструкцию в поселке Большие Вяземы. Кроме того, в Больших Вяземах обновят сети водоотведения. Кроме того, в этом году модернизируют сети водоснабжения в населенных пунктах, включая поселки Гарь-Покровское и Покровский городок.Программа модернизации оборудования проходит в городском округе Солнечногорск. В 2025 году обновили станцию водоподготовки на ВЗУ №4 в деревне Кресты, идет реконструкция очистных сооружений в деревне Осипово. Планируется капремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции, от лодочной станции до территории завода №10, от завода №10 до Ленинградского шоссе. В программе также проведение аварийно-восстановительных работ на ряде участков сетей водопровода.

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021862797.html

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021831470.html

https://ria.ru/20250609/puti-2021810540.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев