https://ria.ru/20250610/podmoskove-2021960163.html

В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории - РИА Новости, 10.06.2025

В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Подмосковье, стоимость изъятых веществ превышает полмиллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:11:00+03:00

2025-06-10T11:11:00+03:00

2025-06-10T12:13:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Подмосковье, стоимость изъятых веществ превышает полмиллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Троицкого и Новомосковского административных округов столицы пресекли деятельность подпольной лаборатории, в которой осуществлялось производство синтетических наркотиков", - написала Волк в Telegram-канале. Оперативники установили, что в Домодедовском районе Московской области местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 квадратных метров с прилегающим участком и баней. Это помещение злоумышленник полностью переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков. Там же была установлена мощная система вентиляции и фильтрации воздуха. В целях безопасности мужчина разместил по периметру систему видеонаблюдения. По словам Волк, фигурант задержан полицейскими. При осмотре его жилища обнаружены кристаллические вещества и жидкости, а также лабораторное оборудование и прекурсоры. "Проведенными физико-химическими исследованиями установлено, что изъято более 98 килограммов мефедрона (4-метилметкатинон) и свыше одной тонны 300 килограммов наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик. Производительность лаборатории составляла около 300 килограммов мефедрона в месяц. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250606/narkodiler-2021246898.html

россия

московская область (подмосковье)

новомосковский административный округ

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Рейд нарколаборатории в Подмосковье Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Подмосковье, изъято веществ на более чем полмиллиарда рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Обустроена эта лаборатория была в Домодедовском районе – местные житель под нее переоборудовал двухэтажный жилой дом с участком и баней, который предварительно купил. 2025-06-10T11:11 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), новомосковский административный округ