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Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 10.06.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:27 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/pmef-2025-2022034883.html
Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025
Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 10.06.2025
Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025
Калужская область планирует подписать на ПМЭФ-2025 не менее 16 соглашений в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:27:00+03:00
2025-06-10T15:27:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 10 июн – РИА Новости. Калужская область планирует подписать на ПМЭФ-2025 не менее 16 соглашений в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности, логистики, туризма, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что команда Калужской области завершает большую подготовительную работу к ПМЭФ-2025, который стартует на следующей неделе. "Нацеливаю коллег на получение максимальной выгоды для развития региона. Планируем заключить не менее 16 соглашений. Это проекты в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности, логистики, туризма", - сообщил Шапша. Он напомнил несколько итогов предыдущих форумов, отметив, что на ПМЭФ-2025 рассчитывает на не менее результативные переговоры с партнерами. "Укрепили позиции в топ-10 Национального рейтинга инвестклимата. В 2024 году у нас шестое место. На ПМЭФ-2023 подписали инвестсоглашения на общую сумму 76,8 млрд рублей. В 2024 году – на 80 млрд рублей. Четыре проекта уже реализованы, по 17 – работы идут", - написал губернатор. По его словам, только за последнее время в Калужской области запустили три новых инвестпроекта: молочный завод, новые линии на бумажных производствах. "Инвесторы говорят, что вести бизнес в Калужской области комфортно и выгодно. А для региона это дополнительные доходы и новые возможности для улучшения качества жизни людей", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20250606/kaluga-2021356272.html
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калужская область, владислав шапша, пмэф
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, ПМЭФ
Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025

Шапша: Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 10 июн – РИА Новости. Калужская область планирует подписать на ПМЭФ-2025 не менее 16 соглашений в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности, логистики, туризма, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что команда Калужской области завершает большую подготовительную работу к ПМЭФ-2025, который стартует на следующей неделе.
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"Нацеливаю коллег на получение максимальной выгоды для развития региона. Планируем заключить не менее 16 соглашений. Это проекты в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности, логистики, туризма", - сообщил Шапша.
Он напомнил несколько итогов предыдущих форумов, отметив, что на ПМЭФ-2025 рассчитывает на не менее результативные переговоры с партнерами.
"Укрепили позиции в топ-10 Национального рейтинга инвестклимата. В 2024 году у нас шестое место. На ПМЭФ-2023 подписали инвестсоглашения на общую сумму 76,8 млрд рублей. В 2024 году – на 80 млрд рублей. Четыре проекта уже реализованы, по 17 – работы идут", - написал губернатор.
По его словам, только за последнее время в Калужской области запустили три новых инвестпроекта: молочный завод, новые линии на бумажных производствах.
"Инвесторы говорят, что вести бизнес в Калужской области комфортно и выгодно. А для региона это дополнительные доходы и новые возможности для улучшения качества жизни людей", - подчеркнул Владислав Шапша.
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаПМЭФ
 
 
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