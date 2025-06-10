https://ria.ru/20250610/pmef-2025-2022034883.html

Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025

Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 10.06.2025

Калужская область планирует подписать не менее 16 соглашений на ПМЭФ-2025

Калужская область планирует подписать на ПМЭФ-2025 не менее 16 соглашений в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:27:00+03:00

2025-06-10T15:27:00+03:00

2025-06-10T15:27:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg

КАЛУГА, 10 июн – РИА Новости. Калужская область планирует подписать на ПМЭФ-2025 не менее 16 соглашений в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности, логистики, туризма, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что команда Калужской области завершает большую подготовительную работу к ПМЭФ-2025, который стартует на следующей неделе. "Нацеливаю коллег на получение максимальной выгоды для развития региона. Планируем заключить не менее 16 соглашений. Это проекты в сфере машиностроения, металлообработки, фармацевтики, лёгкой промышленности, логистики, туризма", - сообщил Шапша. Он напомнил несколько итогов предыдущих форумов, отметив, что на ПМЭФ-2025 рассчитывает на не менее результативные переговоры с партнерами. "Укрепили позиции в топ-10 Национального рейтинга инвестклимата. В 2024 году у нас шестое место. На ПМЭФ-2023 подписали инвестсоглашения на общую сумму 76,8 млрд рублей. В 2024 году – на 80 млрд рублей. Четыре проекта уже реализованы, по 17 – работы идут", - написал губернатор. По его словам, только за последнее время в Калужской области запустили три новых инвестпроекта: молочный завод, новые линии на бумажных производствах. "Инвесторы говорят, что вести бизнес в Калужской области комфортно и выгодно. А для региона это дополнительные доходы и новые возможности для улучшения качества жизни людей", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20250606/kaluga-2021356272.html

https://ria.ru/20250531/tsentr-2020113279.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша, пмэф